Забавные акиту-ину, шествие Снегурочек и «Лама Маркет»: как весело провести выходные во Владивостоке

На этих выходных, 17 и 18 ноября, во Владивостоке ожидается множество интересных мероприятий. Для жителей и гостей города проведут IV Фестиваль японской культуры, откроют последнюю в этом году городскую ярмарку, организуют новогодний флешмоб и подготовят выступление солистки оперной труппы Приморской сцены Мариинки Ольги Пудовой.

Домашние любимцы, косплей и кафе на колёсах

Генеральное консульство Японии в эту субботу проведёт IV Фестиваль японской культуры во Дворце культуры железнодорожников. В рамках мероприятия у гостей ДКЖД будет возможность попробовать традиционные блюда префектур Ниигата и Тоттори. Также горожане смогут полюбоваться на собратьев киношного Хатико и собак породы акита-ину, к которым, кстати, относится и домашний любимец президента Путина.

В программе фестиваля ожидается концерт группы «Окинава», демонстрация свадебной церемонии, которую проводят в префектуре Акита, косплей-шоу, показательный бой на мечах и фотовыставка японских пейзажей.

Кроме того, в течение всего дня здесь можно будет подкрепиться в самобытном японском кафе на колёсах или одном из ресторанов, представленных на фуд-корте. Повара заранее добавили в меню оригинальную лапшу якисоба.

Во время мероприятия детишки смогут развлекаться в специально организованном уголке или получать новые знания и опыт на мастер-классах по сёги, го или каллиграфии. На память об этом дне можно приобрести сувениры или полезные вещицы для дома в одном из торговых павильонов.

Когда: 17 ноября, с 10.30 до 19.00.

Где: Дворец культуры железнодорожников, Партизанский пр-т, 62а.

Вход свободный.

Не пропустите последнюю ярмарку в этом году!Фото: Олег УКЛАДОВ

Не последняя, а крайняя!

Для тех, кто не любит развлекаться по-японски, но зато не против поддержать отечественного производителя, в этот же день, 17 ноября, на площади пройдёт последняя продуктовая ярмарка.

Впрочем, гурманам не стоит отчаиваться: последняя она только в этом году. Несмотря на масштабные планы экс-мэра Виталия Веркеенко, лотки приморских фермеров не переселят в спальные районы Владивостока. Уже в апреле овощи и фрукты, дары тайги и моря снова вернутся на привычное место.

А пока что стоит поторопиться и воспользоваться уникальной возможностью побродить между рядов, где наисвежайшие и полезные товары представляют больше 300 фермеров и предпринимателей со всего Приморья.

К слову, на сегодня во Владивостоке есть 4 площадки для проведения продуктовых ярмарок: это центральная площадь и площадки в районах проспекта 100-летия Владивостока, улиц Невельского и Маковского

Когда: 17 ноября.

Где: площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке.

Новогоднее настроение во Владивостоке начнёт рождаться уже в ноябреФото: Евгения ГУСЕВА

А ну-ка, плясать выходи!

Поздравить доброго бородатого волшебника придут сказочные персонажи и творческие коллективы города и края. Уже сейчас мастера декоративно-прикладного творчества своими руками готовят подарки для виновника торжества: на гулянии они представят плоды своих трудов.

К слову, в воскресенье впервые пройдёт шествие Снегурочек. Если раньше по городу весело и задорно вышагивали «Дедушки», то теперь настанет очередь озорных внученек показать свои наряды.

Организаторы праздника приглашают жителей и гостей Владивостока поучаствовать в весёлом мероприятии. Записаться на шествие Снегурочек можно, отправив данные на почту: zhiviyarcheprodcenter@mail.ru. Необходимо указать Ф. И. О., мобильный телефон и возраст. Костюмы у Снегурочек могут быть абсолютно разные. Ограничений по возрасту нет. Участие в шествии Снегурочек бесплатное.

Когда: воскресенье, 18 ноября, начало в 13.00.

Где: центральная площадь Владивостока.

Вход свободный.

«Лама Маркет» соберёт мастеров из 60 городов Дальнего Востока. Фото: предоставлено организаторами

Будет ламово!

Те горожане, что уже успели полюбить всем сердцем ярмарки хэндмейда «Сretivespot», могут посетить совершенно новый маркет. Творческий проект двух мастеров из Хабаровска и Владивостока «Абычный маркет» пройдёт во второй раз. Если первый состоялся в Старом дворике ГУМа, то теперь организаторы зовут всех под крышу. Разные сорта чая и кофе, которые предложат посетителям, придадут площадке атмосферу осеннего уюта.

На мероприятии гостей ждут интересные мастер-классы. Все секреты пока что не разглашаются, но уже известно, что под руководством опытного наставника желающие смогут собрать стеклянный калейдоскоп.

Любители оригинальных украшений, одежды, аксессуаров и косметики ручной работы смогут оценить творения 60 мастеров Дальнего Востока. Уссурийск, Находка, Хабаровск и даже Благовещенск - вот откуда мастера привезут свои товары.

Событие получило название «Лама Маркет». 10 и 11 ноября он уже прошёл в городе-сопернике за титул столицы ДФО, Хабаровске. Как рассказывает создатель украшений «Оcean glass» и идейный вдохновитель «Абычного маркета» Ася Нежная, каждый раз ярмарка получает своего «кодового» зверя. Самая первая прошла в сентябре под знаком кита, осеннюю ждёт лама, а под новый год к нам пожалует свинка. Атрибутику - открытки и значки с ламами можно будет приобрести здесь же.

- Приходите! Будет ламово! - приглашают всех повеселиться и запастись подарками для близких «зачинщики эвента».

Когда: 17-18 ноября.

Где: Большой ГУМ, улица Светланская, 35.

Вход свободный.

Царица ночи посетит Владивосток

В ближайшее воскресенье на Приморской сцене Мариинки впервые выступит солистка оперной труппы Ольга Пудова. Она исполнит одну из самых сложных партий в истории музыки – царицы ночи в зингшпиле Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».

С этой партией она выступала в известнейших театрах мира: в Парижской опере, Баварской государственной опере, берлинской Комише-опер, туринском Театре Реджо, в театрах Ла Фениче и Лисео, Фламандской опере, Опере Филадельфии и Опера-комик.

Артистка успешно гастролирует в Великобритании, Франции, Литве, Германии, Австрии, Финляндии, Италии, Швейцарии, Норвегии, Японии и США. Её великолепное сопрано не раз удостаивалось престижных премий. На счету певицы международные конкурсы Пласидо Доминго Operalia, Римского-Корсакова и Compretizone dell` Opera.

На сцене Мариинского театра Ольга дебютировала в партии Графини де Фольвилль в опере Россини «Путешествие в Реймс» в 2006 году.

Когда: 18 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Приморская сцена Мариинского театра, улица Фастовская, 20.

Билеты: от 100 до 3000 рублей.