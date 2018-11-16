Дмитрий Медведев: В Приморье расширят программу по субсидированию авиаперевозок

Приморцы смогут чаще летать по льготным билетам. Сегодня прибывший в край премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал долгожданное для региона заявление - на Дальнем Востоке расширена программа субсидирования авиаперевозок. Если раньше приморцы могли купить билет по заниженной стоимости в период с марта по декабрь, то теперь совершить такую покупку можно будет круглый год.

Ежегодно с началом продаж льготных билетов жители Владивостока выстраиваются в километровые очереди к кассам, чтобы оформить относительно дешевый перелет на удобную дату. В этом году ситуация не стала исключением – люди стали выстраиваться в длиннющие очереди с утра 29 марта, когда только появлялись первые слухи о появлении льготных билетов.

Желание купить билет по заниженной цене понятно не только любому приморцу, но и вообще всем дальневосточникам. Географически расположившись в отдалении от западной части России и многих других городов средней полосы, Дальний Восток живёт на отшибе от всей остальной страны. Чтобы добраться до столицы, расположенной за 9 тысяч километров, приходится изрядно потратиться. Не редко ценник преодолевает барьер за 100 000 рублей только в одну сторону.

Льготы же помогают существенно снизить цену – в ту же Москву можно слетать за 7 500 рублей. Однако выбивать время в личном графике, чтобы успеть раньше остальных ухватить заветный билетик из небольшого числа – не решение сложившейся ситуации. Чтобы разрешить проблему, в этом году руководство администрации Приморья обратилось к Министерству транспорта и в Минивостокразвития с просьбой увеличить период действия программы субсидированных перевозок, расширить возрастные рамки, под которые могут попасть «льготники», и увеличить количество льготных билетов.

В результате и Минвосток, и Минстранс поддержали эту инициативу и передали её на рассмотрение в Правительство РФ. И сегодня решение органа сообщил представитель Правительства России Дмитрий Медведев.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко сегодня встретился с представителем Правительства РФ Дмитрием МедведевымФото: primorsky.ru

- Маршрутов станет в два раза больше, полёты будут осуществляться круглый год, а не с марта по декабрь. Расширяется и круг людей, которые могут воспользоваться льготным авиаперелетом. Теперь такое право появится и у многодетных семей, - сообщил Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Находящийся на руководящем посту региона Олега Кожемяко поблагодарил Дмитрия Медведева за внимание к многодетным семьям: «Мы сейчас сами принимаем законы, позволяющие поддержать многодетные семьи. Возможность поездок в Москву с детьми для них будет большим подспорьем».

Отметим, что сейчас по действующим правилам приобрести билет по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, граждане старше 60 лет - для мужчин, и свыше 55 лет для женщин. Сюда входят и инвалиды первой группы с российским гражданством и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.

Справка «КП»

Отметим, что сейчас по действующим правилам приобрести билет по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, граждане старше 60 лет - для мужчин, и свыше 55 лет для женщин. Сюда входят и инвалиды первой группы с российским гражданством и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.