Конфликт между ДЭК и Примтеплоэнерго не перерастёт в срыв отопительного сезона

Приморцы могут не волноваться об успешном проведении отопительного сезона в крае. Несмотря на последние объявления о многомиллионном долге КГУП «Примтеплоэнерго» перед ПАО «ДЭК» ситуация разрядилась. После вмешательства краевой администрации обе организации сели за стол переговоров. Сейчас между ними нашлось понимание и никаких срывов не произойдёт.

Сегодня в штаб-квартире Дальневосточной энергетической компании встретились заместитель исполнительного директора энергетической компании Виталий Правило и генеральный директор Примтеплоэнерго Анатолий Попов. По словам тепловика, между обеими компаниями сейчас нет никакого недопонимания. Руководство организации сейчас плодотворно сотрудничает с краевой администрацией и банками. Причём как раз в большей степени благодарить стоит краевые власти – врио губернатора региона Олег Кожемяко лично вмешался в проблему и сейчас держит её на контроле.

Отметим, что ещё в середине этой недели ДЭК заявила о задолженности Примтеплоэнерго в 165,5 миллионов рублей перед энергетиками. Сейчас же больше половины от этой суммы уже оплачена.

Заместитель исполнительного директора ПАО «ДЭК» Виталий ПравилоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Подтверждаю, что Примтеплоэнерго оплатило 91 миллион рублей. Сейчас утверждаем график платежей до конца года. Я надеюсь, мы организуем эту встречу, и тогда никаких вопросов не возникнет. Хочу выразить огромное спасибо врио губернатора Приморья, что держит эту ситуацию на личном контроле. Он с нами уже созванивался и общался на эту тему. Если говорить про какие-то срывы отопительного сезона, то их при достижении всех условий не произойдёт, - сообщил Виталий Правило.

Сейчас компания-задолжник оплачивает те долги, что начисляются в текущем режиме. По предварительным оценкам к концу месяца общего долга накапает на 200 миллионов рублей. Найти эти деньги «Примтеплоэнерго» собирается в поступлениях от приморцев, когда жители начнут платить по квиткам за отопление.

Только все жители края спешат своевременно заплатить за тепло в доме. Из-за этого дебиторская задолженность у населения превышает космическую сумму - 3 миллиарда рублей.

Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий ПоповФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Хотелось бы, пользуясь случаям ,обраться к населению, чтобы они своевременно оплачивали тепло. Если б всё происходило вовремя, то не возникло такой ситуации, - обратился к приморцам Анатолий Попов.