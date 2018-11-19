Безопасный, умный и мощный: владивостокцы первыми в России оценили Subaru Forester 2019

Премьера состоялась накануне в автомобильной столице Дальнего Востока. Презентовали флагманский автомобиль пятого поколения в дилерском центре Subaru компании «Сумотори-Авто». Новичок удивил своими инновационными техническими характеристиками, особенно в части безопасности. Новая машина обладает уникальной технологией «EyeSight». Но есть и другие сюрпризы для привередливых водителей. Без сомнений, Subaru Forester стал умнее и габаритнее.

Вслед за Владивостоком презентация новой модели японского кроссовера Subaru Forester стартовала во всей России. Но именно жителям Приморья удалось первыми оценить автомобиль - и внешне, и с точки зрения «начинки».

Музыканты исполняли лёгкие «каверы» на иностранные композицииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Кстати, для разогрева гостей организовали насыщенную программу - для детей работала игровая зона с аниматором. Взрослых развлекали в японском стиле: кухней Страны восходящего солнца и фото-зоной с оригами. И всё это на фоне живой музыки и конкурсов с подарками от компании Subaru.

Угощали гостей японской кухнейФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Куда же на презентации без красивых девушекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Непосредственно сам автомобиль представил руководитель отдела продаж компании «Сумотори-Авто» Павел Пшеничников. Сразу же после присущих моменту торжественных слов всем желающим предоставили возможность поближе познакомиться с автомобилем. И именно в Приморском крае, где эту марку долгие годы ценят за быстроту, надёжность, функциональность.

Жители Владивостока с интересом изучали Forester-2019Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Автомобиль могли осматривать все желающиеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Обновлённый Subaru Forester полностью построен на новой платформе. Она на 70 процентов жёстче, чем все предыдущие, что делает автомобиль безопасней, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» Павел Пшеничников. - На российском рынке авто представлено с двумя силовыми установками: это атмосферный двухлитровый мотор с прямым впрыском топлива и мощностью 150 лошадиных сил. Второй двигатель с таким же атмосферным давлением рассчитан на 2,5 литра и мощность в 185 «лошадок».

Новый кроссовер представили в белом цветеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Важно отметить, что с появлением Forester-2019 на российском рынке впервые появилась уникальная технология «EyeSight», которой снабдили всю линейку автомобилей. Система интересна тем, что выполняет важнейшую для каждого автомобилиста задачу - оберегает его от аварии. Это своеобразная вторая «пара глаз» для водителя: в авто встроена стереокамера, отображающая индикацию на впереди идущих автомобилях. Если рулевой уснул или попросту не увидел препятствие - сначала она подаст звуковой сигнал, а потом остановит машину. Камера видит всю обстановку на дороге, будь там машины, заграждения, животные или люди.

Гости осматривали авто во всех деталяхФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Новый Forester ранее опробовали в Японии, и, по отзывам местных автомобилистов, новичок комфортней и безопасней своих предшественников. Ещё один момент: технологию уже испытали в США на старом поколении Subaru, и там количество аварий с машинами этой марки сократилось на 60 %. Такая статистика собрана за 4 года, - добавил Павел Пшеничников.

Первой владелицей новичка стала жительница Владивостока Оксана КудрявцеваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Завершилась презентация передачей ключей от Subaru Forester 2019 года её первому счастливому обладателю в России.

Subaru Forester-2019 эффектно выехал к своей владелицеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Мой любимый мужчина решил подарить мне этот автомобиль, сказал: «Будешь ездить в безопасности и комфорте». До этого тоже ездила на Forester. Очень люблю эту модель - автомобиль нравится всеми своими качествами, - не скрывала эмоций Оксана Кудрявцева.

СПРАВКА «КП»

Основные технические характеристики Subaru Forester:

- Мощность - 150/185 л.с.

- Максимальная скорость - 193/207 км/ч;

- Время разгона 0-100 км/ч - 10,3/9,5 с.

- Топливная экономичность (смешанный цикл) - 7,2/7,4 л. на 100 км.

- Фирменная система полного привода Symmetrical AWD;

- Внушительный объем внутреннего пространства автомобиля;

- Дорожный просвет - один из самых высоких в классе;

- Вместительный багажник и широкие возможности трансформации;

- Система помощи водителю EyeSight;

- Продвинутые технологии превентивной безопасности (SRVD + RAB);

- Задняя часть Subaru Forester, с новыми фонарями и большой дверью багажника, красноречиво говорят о функциональности и широких возможностях кроссовера;

- Алюминиевые литые диски нового дизайна представлены в трёх вариантах;

- Новый салон: премиальная отделка и исключительный простор;

На новом Subaru Forester прдусмотрена возможность выбора между двумя режимами: (Снег/грязь) и (Глубокий снег/грязь). Для бездорожья предназначен и режим контроля скорости при спуске со склона. Он позволяет водителю сосредоточиться на рулевом управлении, в то время как электроника обеспечит безопасный спуск;

Электронный стояночный тормоз с новой функцией Auto Vehicle Hold (AVH) поможет уменьшить усталость водителя. Теперь нет необходимости держать педаль тормоза, когда машина остановилась в ожидании начала движения;

Использование системы автоматического ступенчатого управления скоростью позволило снизить уровень шума двигателя при разгоне и ускорении. Subaru - безопасность.