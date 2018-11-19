Безопасный, умный и мощный: владивостокцы первыми в России оценили Subaru Forester 2019
Премьера состоялась накануне в автомобильной столице Дальнего Востока. Презентовали флагманский автомобиль пятого поколения в дилерском центре Subaru компании «Сумотори-Авто». Новичок удивил своими инновационными техническими характеристиками, особенно в части безопасности. Новая машина обладает уникальной технологией «EyeSight». Но есть и другие сюрпризы для привередливых водителей. Без сомнений, Subaru Forester стал умнее и габаритнее.
Вслед за Владивостоком презентация новой модели японского кроссовера Subaru Forester стартовала во всей России. Но именно жителям Приморья удалось первыми оценить автомобиль - и внешне, и с точки зрения «начинки».
Музыканты исполняли лёгкие «каверы» на иностранные композицииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Кстати, для разогрева гостей организовали насыщенную программу - для детей работала игровая зона с аниматором. Взрослых развлекали в японском стиле: кухней Страны восходящего солнца и фото-зоной с оригами. И всё это на фоне живой музыки и конкурсов с подарками от компании Subaru.
Угощали гостей японской кухнейФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Куда же на презентации без красивых девушекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Непосредственно сам автомобиль представил руководитель отдела продаж компании «Сумотори-Авто» Павел Пшеничников. Сразу же после присущих моменту торжественных слов всем желающим предоставили возможность поближе познакомиться с автомобилем. И именно в Приморском крае, где эту марку долгие годы ценят за быстроту, надёжность, функциональность.
Жители Владивостока с интересом изучали Forester-2019Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Автомобиль могли осматривать все желающиеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
- Обновлённый Subaru Forester полностью построен на новой платформе. Она на 70 процентов жёстче, чем все предыдущие, что делает автомобиль безопасней, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» Павел Пшеничников. - На российском рынке авто представлено с двумя силовыми установками: это атмосферный двухлитровый мотор с прямым впрыском топлива и мощностью 150 лошадиных сил. Второй двигатель с таким же атмосферным давлением рассчитан на 2,5 литра и мощность в 185 «лошадок».
Новый кроссовер представили в белом цветеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Важно отметить, что с появлением Forester-2019 на российском рынке впервые появилась уникальная технология «EyeSight», которой снабдили всю линейку автомобилей. Система интересна тем, что выполняет важнейшую для каждого автомобилиста задачу - оберегает его от аварии. Это своеобразная вторая «пара глаз» для водителя: в авто встроена стереокамера, отображающая индикацию на впереди идущих автомобилях. Если рулевой уснул или попросту не увидел препятствие - сначала она подаст звуковой сигнал, а потом остановит машину. Камера видит всю обстановку на дороге, будь там машины, заграждения, животные или люди.
Гости осматривали авто во всех деталяхФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
- Новый Forester ранее опробовали в Японии, и, по отзывам местных автомобилистов, новичок комфортней и безопасней своих предшественников. Ещё один момент: технологию уже испытали в США на старом поколении Subaru, и там количество аварий с машинами этой марки сократилось на 60 %. Такая статистика собрана за 4 года, - добавил Павел Пшеничников.
Первой владелицей новичка стала жительница Владивостока Оксана КудрявцеваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Завершилась презентация передачей ключей от Subaru Forester 2019 года её первому счастливому обладателю в России.
Subaru Forester-2019 эффектно выехал к своей владелицеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
- Мой любимый мужчина решил подарить мне этот автомобиль, сказал: «Будешь ездить в безопасности и комфорте». До этого тоже ездила на Forester. Очень люблю эту модель - автомобиль нравится всеми своими качествами, - не скрывала эмоций Оксана Кудрявцева.
СПРАВКА «КП»
Основные технические характеристики Subaru Forester:
- Мощность - 150/185 л.с.
- Максимальная скорость - 193/207 км/ч;
- Время разгона 0-100 км/ч - 10,3/9,5 с.
- Топливная экономичность (смешанный цикл) - 7,2/7,4 л. на 100 км.
- Фирменная система полного привода Symmetrical AWD;
- Внушительный объем внутреннего пространства автомобиля;
- Дорожный просвет - один из самых высоких в классе;
- Вместительный багажник и широкие возможности трансформации;
- Система помощи водителю EyeSight;
- Продвинутые технологии превентивной безопасности (SRVD + RAB);
- Задняя часть Subaru Forester, с новыми фонарями и большой дверью багажника, красноречиво говорят о функциональности и широких возможностях кроссовера;
- Алюминиевые литые диски нового дизайна представлены в трёх вариантах;
- Новый салон: премиальная отделка и исключительный простор;
На новом Subaru Forester прдусмотрена возможность выбора между двумя режимами: (Снег/грязь) и (Глубокий снег/грязь). Для бездорожья предназначен и режим контроля скорости при спуске со склона. Он позволяет водителю сосредоточиться на рулевом управлении, в то время как электроника обеспечит безопасный спуск;
Электронный стояночный тормоз с новой функцией Auto Vehicle Hold (AVH) поможет уменьшить усталость водителя. Теперь нет необходимости держать педаль тормоза, когда машина остановилась в ожидании начала движения;
Использование системы автоматического ступенчатого управления скоростью позволило снизить уровень шума двигателя при разгоне и ускорении. Subaru - безопасность.