Первый снег в Приморье: заледеневшие дороги и зимняя сказка на фотографиях приморцев
Вчера в Приморье прошёл первый в крупный снегопад. Приморцы встретили зимнюю сказку фотографиями на фоне заснеженных деревьев, пейзажами с летящими с неба белыми хлопьями и видеозаписями с кадрами заледеневших городских дорог.
Жители края в этом году ожидали снежных осадков ещё во второй декаде ноября – синоптики периодически сообщали о такой возможности. Но вместо красивых белых хлопьев выпадал лишь мрачный и неприятный мокрый снег. Вчера же наконец приморцы увидели новогоднюю сказку.
Первый снег – событие знаменательное, и многие жители Приморья сразу же поспешили сделать фотографии этого события: кто просто поснимать заснеженные улицы, кто сфотографировать себя на фоне белой ряби.
Как оказалось, одним из подходящих для фотографирования оказался остров Русский. Вот уж куда, действительно, оказалось лучше всего ехать, чтобы снять заснеженный нетронутый лес.
Водители тоже не остались в стороне и снимали на камеры своих смартфонов красивые фото, несмотря на опасность. Например, покрывшаяся тонкой коркой льда дорога на «Международный аэропорт Владивостока» стала не только опасной для водителей. Из-за отражающего эффекта она превратилось в сине-белую зеркальную дорогу.
Но не только фотографии со снежной красотой заполнили социальные сети. Автомобилисты стали рассылать сообщения о плохой чистке дорог в городах Приморья. Во Владивостоке загородные улицы превратились в опасные американские горки. Ездить приходится тихо и аккуратно. А из Артёма так и вовсе приходят вести, что город совсем не чистили.
Отметим, что всего по Приморью по данным ГИБДД вчера, 20 ноября, произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек. Немало этому поспособствовало и то, что не все успели перейти на зимнюю резину. Причём шипастую обувку не одевали даже на колёса гружёных грузовиков.
Как передаёт пресс-служба администрации Приморья, сегодня АО «Примавтодор» продолжает уборку снега на краевых трассах. Задействовано более 100 единиц техники. Проезд есть ко всем населенным пунктам. Очистка трас ведётся в Лазовском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Надеждинском районах.