Первый снег в Приморье: заледеневшие дороги и зимняя сказка на фотографиях приморцев

Вчера в Приморье прошёл первый в крупный снегопад. Приморцы встретили зимнюю сказку фотографиями на фоне заснеженных деревьев, пейзажами с летящими с неба белыми хлопьями и видеозаписями с кадрами заледеневших городских дорог.

Жители края в этом году ожидали снежных осадков ещё во второй декаде ноября – синоптики периодически сообщали о такой возможности. Но вместо красивых белых хлопьев выпадал лишь мрачный и неприятный мокрый снег. Вчера же наконец приморцы увидели новогоднюю сказку.

Первый снег – событие знаменательное, и многие жители Приморья сразу же поспешили сделать фотографии этого события: кто просто поснимать заснеженные улицы, кто сфотографировать себя на фоне белой ряби.

kirysiia Фото зимней сказки с kirysiia

m.leinos Находкинцы не остались в стороне и фотографировали заснеженные городские улицы

Как оказалось, одним из подходящих для фотографирования оказался остров Русский. Вот уж куда, действительно, оказалось лучше всего ехать, чтобы снять заснеженный нетронутый лес.

kot_elena.a Жители Владивостока спешили найти живописные места для фото, пока ещё шёл снег

Водители тоже не остались в стороне и снимали на камеры своих смартфонов красивые фото, несмотря на опасность. Например, покрывшаяся тонкой коркой льда дорога на «Международный аэропорт Владивостока» стала не только опасной для водителей. Из-за отражающего эффекта она превратилось в сине-белую зеркальную дорогу.

dpskontrol_125rus Несмотря на превратившуюся в стекло дорогу возле Международного аэропорта Владивостока, водители находили красоту и в таких моментах

Но не только фотографии со снежной красотой заполнили социальные сети. Автомобилисты стали рассылать сообщения о плохой чистке дорог в городах Приморья. Во Владивостоке загородные улицы превратились в опасные американские горки. Ездить приходится тихо и аккуратно. А из Артёма так и вовсе приходят вести, что город совсем не чистили.

dpskontrol_125rus Но далеко не все оценили заледеневшие дороги. Автомобилист сообщил, что на улице Радио дорога заледенела

dpskontrol_125rus В Артёме местные автомобилисты сообщают, что город оказался совсем неготов к снегопаду

Отметим, что всего по Приморью по данным ГИБДД вчера, 20 ноября, произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек. Немало этому поспособствовало и то, что не все успели перейти на зимнюю резину. Причём шипастую обувку не одевали даже на колёса гружёных грузовиков.

dps.control Далеко не все успели переобуться к зиме

Как передаёт пресс-служба администрации Приморья, сегодня АО «Примавтодор» продолжает уборку снега на краевых трассах. Задействовано более 100 единиц техники. Проезд есть ко всем населенным пунктам. Очистка трас ведётся в Лазовском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Надеждинском районах.