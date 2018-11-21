«Аристократический» род дальневосточных леопардов пополнился новым котёнком

Накануне на Земле леопарда фотоловушка зафиксировали ещё одного родившегося краснокнижного котёнка. Да ещё какого. Пятнистый малыш пополнил «аристократический» род знаменитого Лорда (Leo 10M), имя которому выбирала вся Россия.

Кадры с маленьким дальневосточным леопардом специалисты получили из центральной части национального парка. Как передаёт пресс-служба «Земли леопарда», перед ловушками они увидели незарегистрированного котёнка и взрослую самку. На кадрах видно, как малыш убежал далеко вперёд от матери, разведывая новые для него горизонты. На вид оба краснокнижных зверя выглядят здоровыми. У них не замечено признаков, что есть проблемы с добычей пищи.

Leo 113F спокойно следовала за своим ребёнком. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Маму малыша сразу удалось определить – это Leo 113F. 9 месяцев назад она на этой же тропе крутила роман с Лордом. И здесь для специалистов всё сошлось: леопарды вынашивают своих детёнышей 3-4 месяца, и срок как раз подходящий, чтобы выносить и воспитать игривого котёнка.

- С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят, – рассказывает заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по науке Елена Шевцова. – Отслеживание историй каждого из зарегистрированных леопардов даёт нам больше понимания о социальной и пространственной структуре популяции, особенности миграции и расселения животных. В итоге мы можем выработать оптимальные меры по их сохранению.

На кадрах Leo 113F выглядит спокойно и возвышенно, но это не означает, что её жизнь безмятежна. С таким любознательным пятнистым котёнком ей приходится всегда держать во внимании всё происходящее вокруг: принюхиваться к запахам хищников, прислушиваться к любому шороху. Чтобы сохранить потомство, ей придётся сохранять осторожность и не привлекать внимания. Однако, как отмечают специалисты, если краснокнижный малыш сумел прожить больше полугода, у него велики шансы на выживание и продолжение рода.

Напомним, что дальневосточный леопард Лорд стал настоящей звездой национального парка. В 2013 году специально под него организовали всероссийский конкурс «Придумай имя леопарду». Россияне присылали множество вариантов клички, и в итоге за его царственный вид Leo 10M решили дать имя Лорд.

Имя Лорд придумывали величественному дальневосточному леопарду всей страной. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Не только конкурсом прославлен леопард. Годом ранее Лорд его назвали самой любвиобильной редкой кошкой национального парка. За год он отметился на романтических встречах с тремя самками. Одна из них как раз Leo 113F.