2018-11-21T06:52:01+03:00
Общество

«Аристократический» род дальневосточных леопардов пополнился новым котёнком

Самый любвеобильный краснокнижный кот Лорд оставил после себя потомство [фото]
Максим АВЕРКИН
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Задорно подняв хвост малыш далеко оторвался от матери. Фото: ФГБУ «Земля леопардаЗадорно подняв хвост малыш далеко оторвался от матери. Фото: ФГБУ «Земля леопарда
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Накануне на Земле леопарда фотоловушка зафиксировали ещё одного родившегося краснокнижного котёнка. Да ещё какого. Пятнистый малыш пополнил «аристократический» род знаменитого Лорда (Leo 10M), имя которому выбирала вся Россия.

Кадры с маленьким дальневосточным леопардом специалисты получили из центральной части национального парка. Как передаёт пресс-служба «Земли леопарда», перед ловушками они увидели незарегистрированного котёнка и взрослую самку. На кадрах видно, как малыш убежал далеко вперёд от матери, разведывая новые для него горизонты. На вид оба краснокнижных зверя выглядят здоровыми. У них не замечено признаков, что есть проблемы с добычей пищи.

Leo 113F спокойно следовала за своим ребёнком. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Leo 113F спокойно следовала за своим ребёнком. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Маму малыша сразу удалось определить – это Leo 113F. 9 месяцев назад она на этой же тропе крутила роман с Лордом. И здесь для специалистов всё сошлось: леопарды вынашивают своих детёнышей 3-4 месяца, и срок как раз подходящий, чтобы выносить и воспитать игривого котёнка.

- С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику численности леопарда, регистрируя все больше котят, – рассказывает заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова по науке Елена Шевцова. – Отслеживание историй каждого из зарегистрированных леопардов даёт нам больше понимания о социальной и пространственной структуре популяции, особенности миграции и расселения животных. В итоге мы можем выработать оптимальные меры по их сохранению.

На кадрах Leo 113F выглядит спокойно и возвышенно, но это не означает, что её жизнь безмятежна. С таким любознательным пятнистым котёнком ей приходится всегда держать во внимании всё происходящее вокруг: принюхиваться к запахам хищников, прислушиваться к любому шороху. Чтобы сохранить потомство, ей придётся сохранять осторожность и не привлекать внимания. Однако, как отмечают специалисты, если краснокнижный малыш сумел прожить больше полугода, у него велики шансы на выживание и продолжение рода.

Напомним, что дальневосточный леопард Лорд стал настоящей звездой национального парка. В 2013 году специально под него организовали всероссийский конкурс «Придумай имя леопарду». Россияне присылали множество вариантов клички, и в итоге за его царственный вид Leo 10M решили дать имя Лорд.

Имя Лорд придумывали величественному дальневосточному леопарду всей страной. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Имя Лорд придумывали величественному дальневосточному леопарду всей страной. Фото: ФГБУ «Земля леопарда

Не только конкурсом прославлен леопард. Годом ранее Лорд его назвали самой любвиобильной редкой кошкой национального парка. За год он отметился на романтических встречах с тремя самками. Одна из них как раз Leo 113F.

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