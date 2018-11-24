"Медицинский" вице-губернатор Приморья подал в отставку

Курировавший главным образом здравоохранение вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

"За спиной пять лет. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали. Должности и посты приходят и уходят, они не вечны", - написал Серебряков в социальной сети.

Напомним, что в администрации Приморья Серебрякову посчастливилось работать и при Владимире Миклушевском, и при сменившем его Андрее Тарасенко, и при временно исполняющем обязанности главы Олеге Кожемяко.

Ранее "Комсомольская правда" - Владивосток сообщала, что в отставку подала вице-губернатор по вопросам экономики и бюджета Татьяна Казанцева.