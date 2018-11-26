Приморцы рассказали, что они думают об отмене обязательной установки «ЭРА-ГЛОНАСС»

В Приморье история с системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» началась с самого первого дня 2017 года. 1 января по всей России заработал закон, по которому все ввозимые в страну автомобили должны оснащаться кнопкой вызова. Из-за этого на несколько месяцев на таможне региона зависли около 800 подержанных иномарок. Привыкшие разъезжать на недорогих «японках» приморцы стали выходить на митинги и требовать от власти отменить автомобильное ноу-хау.

Борьбу с дорогостоящим спутниковым талисманом приморские любители японской недорогой техники вели два года с переменным успехом. Однако завершить её удалось совсем недавно. Приехавший 16 октября этого года председатель правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу врио губернатора Олега Кожемяко об отмене установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили, ввозимые в Приморье.

По словам автомобилиста из Владивостока Ильи, в этом году ему всё же пришлось выложить 50 тысяч рублей за установку «ЭРА-ГЛОНАСС». Если бы он знал, что отмена произойдёт раньше, то обязательно попридержал покупку.

- В 2018 году мне пришлось купить автомобиль с этой кнопкой, и сейчас мне уже разницы особой нет. Но тут важна одна вещь - лучше поздно, чем никогда. Найдётся очень много людей, кто скажет спасибо за обязательную отмену, - поделился мнением с корреспондентом «Комсомольской правды» житель Приморья.

- Езжу на старом автомобиле, и мне, к счастью, не надо устанавливать «ЭРУ». Авто я купила ещё в 2009 году. Зато у меня много знакомых как раз попали на покупку этой кнопки. Стояли в очереди два месяца за ней, а потом ещё и платили бешеные суммы, - поделилась автомобилистка Мария.

Отметили в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» горожане и другие детали. Например, сомнительную работу прибора. Ещё с появлением кнопки по интернету стали гулять ролики, где обличается вся сущность аппарата. Например, операторы далеко не всегда могли определить, где находится водитель, на каком он автомобиле и что произошло.

- С большой радостью услышали, что кнопку отменили. Слишком много денег тратишь за этот «ГЛОНАСС», а он в итоге даже не работает. Люди из континентальных районов края давно жалуются на работу аппарата - например, не могли дозвониться в Дальнегорске. У меня, например, старая "Тойота", давно на ней езжу. Машину хотели сменить, но как только появилась эта «ЭРА», не решились. А теперь можно снова об этом задуматься, - сказала прогуливающаяся по Театральному скверу вместе со своим супругом Ирина Петровская.

Гуляющий с дочерью Юлией Алексей Корнилов тоже не без улыбки встретил новость: - Здесь принудиловка не работает. Если есть у человека желание - пусть себе устанавливает хоть две кнопки, а если нет - не устанавливает. Сейчас почти у всех есть телефоны, дозвониться все могут. А если даже и есть такие зоны без связи, там и «ГЛОНАСС» не возьмёт.

- Что отменяют - положительная новость, хоть я эту систему не использую и мне её даже не должны устанавливать. У меня машина с салона и кнопки там нет. Есть, зато, множество знакомых, возмутившихся по поводу необходимости установки системы и во всех подробностях её изучившие. Бесполезный это аппарат, не нужен, - рассказал Андрей Николайчук.

С ним солидарен и помощник исполняющего обязанности главы Владивостока Александр Юртаев, для которого автомобили занимают очень большое место в жизни.

- В своё время сам организовывал митинг против «ЭРА-ГЛОНАСС», поэтому очень радовался отмене. Система с первых дней появления превратилась в вымывание денег. Я категорически ей противился и счастлив, что наконец-то эта вакханалия остановится. Люди даже не могли комфортно пользоваться аппаратом. Нет у нас и спутников, нет связи. Так что рад, что здравомыслие наконец возобладало. Самое же главное, что планы об отмене долгосрочные и добровольная установка «ЭРЫ» станет постоянной, - отметил Александр.

Напомним, что бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко за время работы лишь смог продлить срок выдачи упрощённых кнопок по заниженной цене. Правительство поддержало такую инициативу, назначив крайнюю дату окончания её действия - 1 июня 2017 года. Когда срок подошёл к концу, правительство решило продлить её действие до 1 июля 2019 года.

Настоящим прорывом в данном направлении стала инициатива Олега Кожемяко. Он предложил вообще приостановить обязательное подключение кнопок на поддержанные «японки». Причём не только в Приморье, но и на всём Дальнем Востоке. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал инициативу и отметил, что по его поручению разработают временный порядок ввоза подержанных иномарок без обязательной установки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» в Дальневосточном федеральном округе. Что в кратчайшие сроки и произошло.

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