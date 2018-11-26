Женщина из мести подговорила девочку разрисовать машину бывшего мужа

Жительницу Ханкайского района Приморья осудили за вовлечение школьницы в криминал.

Ханкайский районный суд вынес приговор жительнице Приморья. Женщина осуждена по «экзотической» статье УК РФ «вовлечение несовершеннолетнего в преступление обманом».

Как установлено в суде, фигурантка из мести решила повредить автомобиль бывшего мужа. На это она подговорила школьницу, убедив ее, что по малолетству подростку не грозит уголовная ответственность.

В дальнейшем девочка-подросток расписала автомобиль спрей-красками, чем причинила собственнику значительный ущерб на сумму свыше 35 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества было прекращено из-за примирения сторон.

Однако по статье о вовлечении суд, признав подсудимую виновной, назначил ей год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в силу ещё не вступил.