2018-11-27T07:31:47+03:00
Общество

Пойманные в приморском селе тигрята преподнесли специалистам гендерный сюрприз

Подросших полосатых хищников могут выпустить на свободу уже в 2019 году
Максим АВЕРКИН
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Тигрята показывают хорошие результаты реабилитации. Фото: Андрей ПОЛЯКОВТигрята показывают хорошие результаты реабилитации. Фото: Андрей ПОЛЯКОВ
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Необычный сюрприз преподнесли тигрята отловленной в начале года взрослой тигрицы в селе Алексей-Никольское. Раньше специалисты определили двух малышей как девочек, но последний осмотр показал, что рано готовить розовые бантики для двух кошек.

Напомним, ещё в феврале 2018 года в Приморье отловили и отправили в центр реабилитации в селе Алексеевка двух тигрят, маму которых 2 февраля поймали в окрестностях Алексей-Никольского. Конфликтная тигрица частенько попадалась на глаза людям и подъедала собак в окрестностях села под Уссурийском. Отпугнуть ее не удавалось - она не боялась света фонарей и криков. Когда специалисты поймали маму, стало ясно, что где-то рядом бродят и её котята. Их много дней искали и нашли – малышам оказалось около 6-7 месяцев.

Тигрицу из села Алексей-Никольское усыпили, привезли в центр реабилитации, там взяли все необходимые анализы и замеры и поместили в вольер. Фото: предоставлено Центром "Тигр"

Тигрицу из села Алексей-Никольское усыпили, привезли в центр реабилитации, там взяли все необходимые анализы и замеры и поместили в вольер. Фото: предоставлено Центром "Тигр"

Нынешняя жизнь полосатой мамы и маленьких шалунов протекает спокойно, но раздельно. Тигрицу отправили в зоопарк города Зеленогорск Красноярского края, а детишек оставили в центре реабилитации. Эксперты на собранном совете решили: взрослую и опытную хищницу нельзя вернуть обратно в природу. Она может продолжить свою охоту на собак, а в будущем и перейти на людей. А вот малышей всё же ждёт свободная жизнь на приморских просторах.

В последние дни ноября у чуть повзрослевших двух девочек (как их сперва определили специалисты) прошёл не самый приятный для них осмотр у местного стоматолога. Ветеринар определил, что смена молочных зубов происходит без осложнений. По словам директора МРОО «Центр «Тигр» Виктора Кузьменко, порой случалось, когда молочные не сменялись, и приходилось насильно их удалять. Лечение зубов не самый приятный процесс для человека, и тигры переносят его так же тяжело.

На дальнейшем осмотре специалистов ожидал небольшой сюрприз. Как оказалось, одна из девочек – мальчик.

Один из тигрят в центре реабилитации. Фото: Леонид Зайка

Один из тигрят в центре реабилитации. Фото: Леонид Зайка

- Как у диких, так и у домашних кошек бывает, что семенники не сразу опускаются в мошонку. Именно поэтому в ходе экспресс-осмотра недосмотрели и совершили ошибку. Случаи, когда в маленьком возрасте пол тигра определялся ошибочно, уже происходили. В 2001 году, например, точно определить пол хищника удалось только перед выпуском. Тем не менее хорошо, что всё выяснилось сейчас, потому что эта новость в корне поменяет представление о будущем месте выпуска животных. В целом животные развиваются хорошо и после недолгой разлуки, связанной с обследованием, переселились в просторные вольеры, где продолжают оттачивать своё мастерство охотников, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Возраст тигрят сейчас составляет 1-1.3 года, девочка весит около 80 килограммов, а мальчик – около 90 кг. Они уже самостоятельно охотятся на животных в вольерах. Реакция на человека отличная: при виде специалиста они сразу затаиваются и прячутся. Если они и дальше продолжат показывать успешное восстановление, то их выход на свободу не за горам – весной 2019 года.

Содержание, питание и ветеринарное сопровождение тигрят в ходе реабилитации обеспечивает Центр «Амурский тигр» при поддержке организаций-спонсоров.

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