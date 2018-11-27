Доверять или нет? Эксперт рассказала, насколько стоит верить благотворительным волонтёрам

В маршрутных автобусах Владивостока не редко можно встретить молодых людей с прозрачными ящиками, на которых наклеена фотография ребёнка с текстом о его тяжёлой истории болезни. У таких людей одна простая просьба: подайте на лечение, сколько не жалко. Благотворительные волонтёры обычно представляются, будто действуют от лица крупных организаций, однако стоит ли верить им? Ответ на этот вопрос сегодня дала президент Союза благотворительных и социальных организаций «Во имя добра» Валерия Костина в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье».

По мнению Валерии Костиной, ни в коем случае не стоит давать денег автобусным благотворителям. Пусть многие из них предлагают ознакомиться с документами своей организации, но обычно никто не лезет проверять бумаги. На это и расчёт.

- Это мошенники, потому что добросовестные благотворительные организации не собирают деньги в автобусах, на улицах или вне рамок заранее согласованных акций и мероприятий. Эти люди надеются на эмоциональный порыв человека, замкнутое пространство в автобусе, где никто не сможет быстро проверить весь пакет документов. Тут ещё важная деталь: я, как руководитель благотворительной организации, могу понять, какие справки у него должны находиться при себе. Обычный же человек в этом вряд ли разберётся. Поэтому денег не давать и включать свою голову, - рекомендовала Валерия.

Если же эмоциональный порыв заставит человек сделать благое дело и помочь страдающим людям деньгами, можно сделать несколько вещей. Вся информация о пожертвованиях находится на соответствующих сайтах благотворительных организаций. Там должны находиться в свободном доступевсе необходимые документы: от министерства юстиции, постановки на учёт в налоговый орган и регистрация юридического лица.

- Волонтёры в автобусах - это на 99,9 процентов мошенники, и тут важно понимать, что это не только проблема Владивостока. Их полно по всей стране. Мы как раз и создали сообщество «Все вместе», чтобы бороться против них. Это большое объединение ведущих НКО страны, которые борются с лже-благотворительностью, порочащей репутацию всего нашего сектора. Ужасный отпечаток, и потом мы ещё должны доказывать, чем отличаемся от тех ребят, что ходят с коробом по автобусам, - отметила директор Союза.

СПРАВКА «КП»

В марте 2016 г. во Владивостоке был создан союз благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра». В его составе 13 НКО, которым можно доверять:

1. Благотворительный фонд Александра Монастырёва;

2. Благотворительный фонд «Ника»;

3. Некоммерческая организация Приморский благотворительный фонд помощи хосписам;

4. Благотворительный фонд «Надежда по всему миру!»;

5. Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;

6. Общественная организация «Приморская краевая Федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата»;

7. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег»;

8. Неформальное общество помощи аутистам «Маленький принц»;

9. Прудкогляд Татьяна Владимировна;

10. Фонд помощи бездомным животным «Умка»;

11. Благотворительный фонд «Сохрани жизнь»;

12. Центр социального обслуживания «Родные люди»;

13. Благотворительный фонд «Инсульту НЕТ».