2018-11-27T10:43:11+03:00
Общество

Лучший павильон четвёртого ВЭФ назвали во Владивостоке

Камчатские "икринки" немного проиграли сахалинскому "поезду будущего"
Оксана КИСЕЛЁВА
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Улица Дальнего Востока - это не просто выставка достижений народного хозяйства, но и зажигательные танцы.Улица Дальнего Востока - это не просто выставка достижений народного хозяйства, но и зажигательные танцы.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Сегодня во Владивостоке проходит заседание совета при полномочном представителе президента в ДФО - вице-премьере Юрии Трутневе.

Этот совет интересен уже тем, что впервые в нём участвуют главы Бурятии и Забайкальского края - двух субъектов РФ, совсем недавно перешедших из Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

Вместе с полпредом Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым главы всех 11 регионов обсуждают социально-экономическую ситуацию и перспективы финансирования.

Как сообщает с заседания корреспондент "Комсомольской правды", сегодня же Трутнев объявил победителей конкурса на лучший павильон "Улицы Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2018. Сам форум прошел в сентябре, тогда же посетители и власти делились мнениями. Многим запомнились камчатские павильоны-икринки, и сейчас полпред вручил губернатору края Владимиру Илюхину благодарственное письмо и поздравил со вторым местом.

Награды на этот раз во Владивостоке не остались - разъехались по макрорегиону. Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Награды на этот раз во Владивостоке не остались - разъехались по макрорегиону.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

- Для нас оно - как первое, - отметил чуть позже губернатор Камчатки в беседе с "КП"-Владивосток. - Спасибо команде, которая работала над концепцией, придумала эти икринки. И нам приятно, что с первого Восточного экономического форума Камчатка всегда входит в тройку лучших.

Год назад первое место отдали Хабаровскому краю, а на этот раз победителем стал павильон Сахалинской области. На ВЭФ власти островного региона представили макет поезда Сахалин-Крым - в надежде на то, что всё-таки будет построен мост на материк, и такое транспортное сообщение станет реальностью.

Кроме того, часть сахалинского павильона представляла собой презентацию популярного у горнолыжников туристического комплекса "Горный воздух".

Юрий Трутнев добавил, что третье место решили никому не присуждать:

- Героических подвигов, тянущих на третье место, мы не увидели.

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