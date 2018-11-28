Ледовые катки 2018-2019 во Владивостоке: дата открытия, расписание, цены на билеты

Ноябрь во Владивостоке обычно по-зимнему холодный и снежный. Однако в этом году зима неохотно приходит в город. На улице ещё веет осенним теплом, а выпавший недавно снег почти исчез с городских улочек. Пока тёплые дни ещё продолжаются, катки города не заливаются – горадминистрация выжидает, когда на улице укрепится мороз за -5 градусов. Но ждать долго этого события не придётся. Традиционно 15 декабря откроются уличные ледовые арены. Хочется раньше? Для тех, кто уже мечтательно надевает коньки, сидя дома скучными вечерами, всегда работают крытые катки. «Комсомольская правда» представляет полный список катков Владивостока, где можно вдоволь накататься на коньках.

Крытые катки

Кататься в «Полюсе» можно до самого позднаФото: Мария ЕЖОВА

Каток «Полюс»

На ледовой арене «Полюс» оказывается множество услуг - от простого катания на коньках до тренировок по фигурному катанию. На катке имеются тёплые раздевалки, кафе, душевые, медпункт, а также охраняемая парковка.

Где: Овчинникова, 26в.

Телефоны: +7 (423) 267–37–50, +7 (423) 248–01–19.

Время работы: ежедневно с 7:00 до 23:00.

Стоимость: за час свободного катания вход для взрослых стоит 250 руб., для детей до 12 лет - 150 руб., пенсионеры - 100 руб., а для занимающихся индивидуальными подкатами билет обойдётся в 500 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей за 1 час (залог: 1000р + документ). Заточка коньков: 200 рублей (за 1 пару), новых и ржавых 300 рублей (за 1 пару). Хранение вещей: 50 рублей. Прокат чехлов на фигурные коньки - 20 руб. + залог (200 руб.).

Каток «ICE Тигр»

На ледовой арене «ICE Тигр» так же можно не только просто покататься, но и обучиться рассекать по льду как звёзды фигурного катания. Для посетителей работают отапливаемые раздевалки, есть кафе с видом на Русский мост и охраняемая парковка.

Где: Поселковая 3-я, 20.

Телефон: +7 (423) 266-00-08.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

Стоимость: за час свободного катания вход для взрослых стоит 250 руб., для детей до 12 лет - 150 руб., пенсионеры - 100 руб.

Прокат коньков: 150 рублей за 1 час (залог: 1000р + документ). Заточка коньков: 200 рублей (за 1 пару), новых и ржавых 300 рублей (за 1 пару). Хранение вещей: 50 рублей. Прокат чехлов на фигурные коньки - 20 руб. + залог (200 руб.).

«Фетисов Арена» - самая современная площадка. Фото: hcadmiral.ru

Каток «Фетисов Арены»

«Фетисов Арена» самый современный каток во Владивостоке. Это большая ледовая площадка, где периодически выступает приморский хоккейный клуб «Адмирал». Подходит для тех, кто любит загородный отдых. Для посетителей работает кафе и автомобильная парковка.

Где: Маковского, 284.

Телефон: +7 (423) 279-30-33.

Время работы: ближайшие сеансы свободного катания состоятся 1 и 2 декабря (суббота и воскресенье) в 15.30 и 17.00. Расписание меняется из-за проводимых на поле играх хоккейной команды «Адмирал». Уточнить его можно на сайте, обновление происходит ближе к выходным дням.

Стоимость: за час свободного катания вход для взрослых стоит 300 руб., для детей до 12 лет - 150 руб., входной билет без выхода на лёд - 50 руб.

Прокат коньков: 200 руб. (с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 1000 руб. для залога). Для тех, кто впервые выходит на лёд, можно бесплатно воспользоваться «ходунками».

Открытые катки

Стадион «Авангард» стал любимейшим катком у горожан. Фото: vlc.ru

Каток «Авангард»

Самый популярный городской каток - ледовая арена на открытом воздухе «Авангард». С открытием сезона катания на коньках горожане с большим удовольствием посещают это место. Переодеться здесь можно в тёплых раздевалках, а на улице всегда согреться, выпив горячего чая или кофе. Традиционно открывается с 15 декабря.

Где: Капитана Шефнера, 2.

Телефоны: +7 (423) 294-81-24.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость: за час свободного катания вход для взрослых стоит 200 руб., школьники, студенты очного отделения и инвалиды 3 группы - 150 руб. Бесплатно могут пройти дети до 7 лет, пенсионеры по возрасту, участники военных компаний в Чечне и Афганистане, инвалиды 1 и 2 группы.

Работает прокат коньков с 27 по 47 размер: до 32-го размера - 150 рублей, от 33 размера и выше – 200 рублей. Залог за коньки - документ или 2000 рублей. Стоимость заточки коньков - 200 руб.

На «Строителе» вход бесплатный, но приходить надо со своими коньками. Фото: vlc.ru

Каток «Строитель»

Если хочется бесплатно сходить на каток с большой вместимостью людей, то лучше стадиона «Строитель» места не найти. Несмотря на его свободный вход, здесь есть отапливаемая раздевалка, где можно переодеться в удобную для катания одежду. Главный минус - проката коньков нет, так что приходим со своим. Зато заливают каток каждый день, так что прокатиться на коньках можно с комфортом, не боясь встретить расщелину. Осталось лишь дождаться 15 декабря, когда он откроется.

Где: проспект 100-летия Владивостока, 30Д;

Телефоны: +7 (423) 236-06-85;

Время работы: ежедневно с 9:00 до 22:00;

Стоимость: бесплатное посещение;

Прокат и заточка коньков: нет.

Каток «Лагуна»

Для семейного отдыха хорошо подойдёт каток в парке культуры и отдыха имени Лазо. Помимо самого для катания на коньках, здесь отливают ледяную горку - особая радость для детворы. Для желающих переодеться есть тёплые помещения, а большое разнообразие кафе поможет набраться сил перед катанием. Само место находится хоть и загородом, но зато сюда можно доехать на поезде. Откроется с 15 декабря.

Где: район «Седанка», ул. Десятая, 26;

Телефоны: +7 (423) 267-77-75;

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00;

Стоимость: за час свободного катания вход для взрослых стоит 150 руб., для детей до 7 лет и пенсионерам - 50 руб;

Прокат коньков: 200 рублей за 1 час (залог: 1000р + документ), заточка - 200 руб.

Во Владивостоке находится 55 хоккейных коробок. Фото: vlc.ru

Бесплатные площадки

Всего во Владивостоке находится 55 хоккейных коробок от городской администрации, и все они всегда открыты для посещения в любое время. Пока лёд на них не заливался, но с 15 декабря скользкая поверхность будет ждать своих первых посетителей.

- 1-ая Поселковая, 25;

- 2-ая Поселковая, 34;

- Адмирала Кузнецова, 50;

- Адмирала Кузнецова, 74;

- Артековская, 1;

- Борисенко, 58;

- Борисенко, 96;

- Бурачка, 11;

- Вилкова, 15-а;

- Волховская, 27;

- Гамарника, 16;

- Гамарника, 7;

- Героев Хасана, 10-12;

- Гризодубовой, 63;

- Днепровская, 24;

- Днепровский переулок, 2;

- Енисейская, 18;

- Жигура, 48;

- Зои Космодемьянской, 12;

- Зои Космодемьянской, 38;

- Иртышская, 18;

- Иртышская, 32-а;

- Калинина, 257;

- Камский переулок, 16;

- Каплунова, 8;

- Карбышева, 16;

- Карбышева, 50/2;

- Карьерная, 11;

- Каштановая, 11;

- Красного Знамени, 85;

- Ольховая, 17;

- Магнитогорская, 18;

- Океанский проспект, 125;

- Океанский проспект, 140;

- Проспект 100 лет Владивостоку, 159-б;

- Проспект 100 лет Владивостоку, 44;

- Проспект 100 лет Владивостоку, 74;

- Проспект Красного Знамени, 133/1;

- Руднева, 1;

- Русская, 86;

- Русская, 99;

- Сабанеева, 15;

- Сабанеева, 22;

- Светланская, 197;

- Сельская, 5;

- Сипягина, 22;

- Суханова, 4;

- Тухачевского, 28;

- Фадеева, 8-а;

- Фанзавод, 18;

- Хабаровская, 7;

- Черемуховая, 22;

- Шепеткова, 25-27;

- Щитовая, 27-а;

- Тунгусская, 69.