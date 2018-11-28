Во Владивостоке полуголый Дед Мороз разбрасывался деньгами верхом на автомобиле

Необычный случай накануне повеселил жителей Владивостока. Лихой горожанин, стоя на крыше автомобиля в костюме Деда Мороза на голое тело, разбрасывался деньгами и поздравлял всех с Новым годом. Видео забавной выходки быстро разлетелось по социальным сетям.

Обычный зимний день, тёплая погода, люди стоят на переходе дороги по улице Фокина в сторону Спортивной набережной. Казалось бы, что может произойти в такой момент необычного и привлекающего внимание? Внезапное появление Деда Мороза, который будто на сёрфинге катится по волнам-дорогам и кричит: «С Новым годом, с наступающим!». Замешкавшиеся сперва люди выкриками поприветствовали сказочного бородача, а позже так и вовсе пришли в экстаз, когда он вынул из трусов пачки с пятитысячными купюрами и стал их бросать в толпу. Деньги, конечно же, оказались поддельными – прямиком из «Банка приколов».

Дальнейшее осталось за кадром - запись оборвалась. Однако вскоре стала известна личность парня. Известный под прозвищем 4emodaane житель города с февраля этого года ведёт свой Инстаграм, на котором выкладывает видео, как разыгрывает горожан. Согласно его последней записи в соцсети, сценический номер с разбрасыванием денег он исполнил в прошедшее воскресенье. Причём, судя по всему, скоро зрителей его канала ожидает полная видеозапись с акции.

4emodaane Инстаграм пользователя 4emodaane

- Ждите грязь, друзья. Спасибо всем, кто был там и был рядом, - отметил в записи 4emodaane.

Отметим, что согласно статьи 12.23 части 1 (нарушение правил перевозки людей) кодекса РФ об административных правонарушениях автор перфоманса может получить штраф 1 000 рублей.