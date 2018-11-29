«Пугающие, но необходимые методы»: сотни кур в Приморье оставили умирать от голода

Пугающие кадры сегодня облетели приморские группы в социальных сетях. Неизвестный житель края снял на видео горы мёртвых и полуживых цыплят, рядом с которыми еле держатся их пока ещё живые пернатые собратья. По утверждению автора, судьба у выживших незавидная - они скончаются от голода. Всё происходящее записано на территории ООО «ТД Дальневосточная птица», а это в недавнем прошлом крупнейший производитель мяса птицы в ДФО, известный под брендом «Михайловский бройлер». Корреспондент «Комсомольской правды» связался с компанией, чтобы узнать, из-за чего сотни птиц оказались брошены на погибель.

- Это жуткое вредительство происходит не где-нибудь, а в Артёме, на нашей Михайловской птицефабрике. Каждый день здесь убивают несчастную птицу. С 9-го ноября кур не кормят. Выкидывают еле живых на улицу. В цехах беспощадно убивают. Работники плачут, но ничего изменить не в состоянии. Ужас! - с таких слов начинается сообщение очевидца куриной бойни.

dpskontrol_125rus Отснятые кадры с погибшими от голода курами

Многие приморцы в комментариях к видео сразу не поверили происходящему, и на всякий случай переспрашивали: не снято ли это в других регионах России? Как сообщили корреспонденту «КП» в ООО «ТД Дальневосточная птица» - информация действительно правдива. Из-за накопившихся проблем с 2017-го года предприятие сейчас не может прокормить своих питомцев, из-за чего приходится выбрасывать бездыханные тела на сырую землю.

Отметим, что после смены вывески с «Михайловского бройлера» на «Дальневосточную птицу» с 2017 года общество вошло в систему ПАО «Промсвязьбанк», на которую в декабре того же года Банк России ввёл санацию. Лишившись централизованной поддержки, птицефабрика перешла на самообеспечение. Дела у компании пошли ещё хуже, когда в мае 2018 года у их единственного поставщика инкубационного яйца ООО «Надеждинская птица» нашли вирус птичьего гриппа H7N9. В итоге часть поголовья пришлось ликвидировать вместе с яйцами.

- С учетом прямых и косвенных убытков потери составили порядка 300 миллионов рублей, - отмечается в ответе компании, оперативно предоставленном «Комсомольской правде».

Чёрная полоса у птичников продолжилась и дальше, когда у предприятия с мая стали падать продажи. Отогнав страхи, руководство понадеялось было закупить кормовую базу для своей птицы летом, но ударившие по Приморью тайфуны сорвали все планы, из-за чего снизился урожай. Пришлось искать корм в других регионах. Тем временем голодные птицы со страхом в глазах ожидали своей смертельной участи от голодомора.

За закупкой пищи для страдающих кур предприятие обратилось в отдалённые регионы России, из-за чего ценник вырос: на сою с 18,3 до 26 руб/кг; кукурузу с 7 до 12 руб/кг; пшеницу с 9,5 до 13 рублей за кило. Но и этого не хватало для кур, что сказалось на их состоянии. Птицы исхудали до предела, а цыплята не могли набрать нужный вес. Оценив происходящее, руководство пошло на решительные меры.

- Предприятие оказалось вынуждено в короткие сроки снизить производственные обороты путём сокращения поголовья птицы, в противном случае всю птицу ожидал бы мор и катастрофические последствия, - объясняют свои действия на предприятии. - Сокращение поголовья производилось по мере технических возможностей и из-за необходимости проведения мероприятий в короткие сроки (чтобы спасти хоть какую-то птицу). Использованы решительные, пугающие, но необходимые методы.

Сейчас на предприятии прокуратура проверяет: больны ли птицы. И выясняет причины её падежа. На данный момент проверка установила, что нарушены ветеринарные нормы, руководству уже внесено представление об устранении нарушений закона.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:40

В редакцию «Комсомолькой правды» - Владивосток» позвонил ведущий специалист по работе с региональной сетью департамента общественных связей ПАО «Промсвязьбанка». Как сообщили корреспонденту «КП», компания «Дальневосточная птица» никогда не принадлежала «Промсвязьбанку». Ранее птицефабрика являлась лишь заемщиком банка.