Электронный больничный: просто, быстро, надежно

На организованном «Комсомольской правдой» Круглом столе специалисты Фонда социального страхования рассказали об электронных сервисах и цифровизации системы социального страхования. Это и действующие, успешно реализуемые проекты, и новые, часть из которых ещё тестируется в различных регионах страны.

В мероприятии также приняли участие представители медицинских организаций, банковской сферы, крупные работодатели, чиновники, которые поделились опытом использования сервисов и услышали о новых услугах.

Один из таких проектов – «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН), который уже работает с 1 июля 2017 года. Основная польза цифрового документа – возможность сократить время оформления документа и минимизировать ошибки при его заполнении для медицинских организаций и работодателей. И самое важное – такой лист имеет ту же силу, что и физический документ, да и потерять его невозможно. А вот оформить – просто. Медицинская организация, при письменном согласии больного, в специальной программе заполняет электронный листок нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Тот может увидеть номер в своем личном кабинете на официальном ведомственном сайте www.fss.ru. При закрытии больничного врач удостоверяет его своей электронной подписью, а также электронной подписью медицинской организации.

По словам заместителя управляющего Приморским отделением Фонда Натальи Спиридоновой, сейчас проект «ЭЛН» активно развивается в крае.

-По статистическим данным, за первые 6 месяцев после запуска проекта количество электронных больничных листов составило 1458, а спустя еще полгода их количество увеличилось уже до 8472. На сегодняшний день оформлено уже более 27 000*таких документов, - рассказала Наталья Спиридонова.

В дополнение и одновременно с проектом «ЭЛН» Фонд запустил в Приморье программу «Прямые выплаты». Теперь пособия по обязательному социальному страхованию Фонд выплачивает напрямую. Раньше эта процедура происходила через работодателя.

Для того чтобы Фонд мог перечислить работнику деньги, работодатель должен направить в Фонд электронный реестр (только небольшие организации имеют право направлять данные на бумаге). Более 97% всех организаций Приморского края направляют в ФСС именно электронные реестры. «Электронный больничный позволяет работодателю автоматизировать процесс внесения данных, информация, заполненная врачом, автоматически попадает в реестр. При этом технические требования для формирования реестра и работы с ЭЛН совпадают, т.е. организации не нужно что-то дополнительно закупать или устанавливать для работы с ЭЛН», - подчеркивают специалисты Фонда.

- Когда мы только начинали работать с электронными листками нетрудоспособности, многие пациентки с сомнением к этому относились, и не все давали согласие на их оформление. Сейчас уже сами женщины спрашивают, можно ли оформить электронный больничный. Это очень удобно, - рассказала заместитель главного врача Приморского краевого перинатального центра Антонина Левченко.

Положительным опытом использования электронных листов поделились и работодатели. Как рассказала представитель главного управления Центробанка по ДВФО Наталья Грачева, пользоваться электронными листками нетрудоспособности они начали с прошлого года. В банке существует централизованная бухгалтерия, обслуживающая весь Дальний Восток: от Анадыря до Еврейской автономной области.

- Очень много поступает электронных больничных из Хабаровска, Благовещенска и Камчатки. Для людей это удобно, потому что быстро. На бумажном носителе листок идёт больше месяца, - рассказывает Наталья Грачёва. - Конечно, скорость здесь очень много значит. Для сотрудников очень удобно: ещё не подошёл день зарплаты, а им на телефон уже приходит смс, что деньги от соцстраха поступили.

Информирование страхователей происходит также и по электронной почте, а зарегистрировать услугу можно на едином портале госуслуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru, и в личном кабинете https://cabinets.fss.ru.

* – По состоянию на 16 октября 2018 в Приморье оформлено 31102 ЭЛН