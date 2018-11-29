В санаторий – через интернет

В мероприятии приняли участие представители медицинских организаций, банковской сферы, крупные работодатели, чиновники, которые поделились опытом использования сервисов и услышали о новых услугах. Например, о набирающем популярность «Электронном листке нетрудоспособности», который можно оформить с 1 июля 2017 года.

-По статистическим данным, в Приморье за первые 6 месяцев после запуска проекта количество электронных больничных листов составило 1458, а спустя еще полгода их количество увеличилось уже до 8472. На сегодняшний день оформлено более 27 000* таких документов, - рассказала заместитель управляющего Приморским отделением Фонда социального страхования Наталья Спиридонова.

Участники Круглого стола обсудили и другие сервисы Фонда. Например, те, которые касаются застрахованных граждан, инвалидов и льготников. Один из таких сервисов позволяет через сайт gosuslugi.ru обратиться за назначением и выплатой пособий по обязательному социальному страхованию. Ещё одна электронная услуга - возможность подать заявку на получение санаторно-курортного лечения, а также подать заявление на выдачу необходимых технических средств реабилитации, будь это трость или кресло-коляска.

В 2017 году краевое отделение Фонда закупило специализированное оборудование для реабилитации инвалидов на сумму свыше 221 млн. рублей. Было приобретено 1730 путевок и 2 587 билетов на проезд к месту лечения и обратно. В 2018 на эти же нужды было выделено 239 и 63,4 млн. рублей соответственно. Стоит отметить, что по данным Департамента труда и социального развития Приморского края, в Приморье проживает около 120 тысяч инвалидов. Около 12 тыс. из них являются получателями государственных услуг ФСС РФ: обеспечиваются техническими средствами реабилитации (ТСР), путевками на санаторно-курортное лечение и проездом к месту лечения и обратно.

Среди новых и пилотных проектов ФСС представил множество интересных услуг, в том числе сервис «СоцПИН», позволяющий упрощённо получать технические средства реабилитации для детей-инвалидов. Родители такого ребенка получат письмо, где указаны плановые сроки прибытия необходимого продукта и контактные данные социального менеджера Фонда. Благодаря этому они смогут спланировать свой визит в отделение Фонда, а не гадать, когда прибудет посылка.

* По состоянию на 16 ноября.2018 в Приморье оформлено 31102 ЭЛН