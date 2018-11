Поднебесная и подноготная: Как в Китае учатся читать мысли соседей из России

Вы - молодой человек примерно 30 лет, рост 173 плюс-минус, - всевидящая камера сканирует каждого, едва перешагиваешь фэншуй-порог демонстрационного зала корпорации HIK Vision - одного из крупнейших мировых игроков в производстве систем видеонаблюдения и безопасности. Как всегда, даже самой современной технике свойственно ошибаться. Но дело не в комплиментах от искусственного интеллекта, который на десять лет меня омолодил, а в самом принципе. В Китайской Народной Республике технологии достигли такого уровня, что, кажется, даже потайные мысли вскоре станут достоянием общественности. Но главное, чтоб искусственный интеллект пригодился в быту.

В Министерстве иностранных дел КНР не скрывают: российско-китайские отношения давно переросли уровень одной лишь приграничной торговли; наше общее спасибо и xie-xie полосатым баулам - они вынесли на себе все тяготы девяностых. Сейчас в целом успешно развивается второй этап отношений - совместное инвестирование, инфраструктурное строительство, логистика и туризм. Не за Маньчжуро-Корейскими горами так называемая «Версия 3.0» - совместная научно-исследовательская деятельность, новые технологии, производство, хозяйствование. География глобального межрегионального сотрудничества непрерывно расширяется, а, точнее, продвигается широким фронтом от Хэйлунцзяна, Пекина, Циндао и Шанхая - к дельте Янцзы, и дальше - на Юго-Запад Китая, охватывая ранее неизведанные русскому туристу земли. Витиеватым маршрутом - Ханчжоу, Хэфэй, Гуйян, Пекин - проехались и журналисты-дальневосточники: Наталья Мифтахутдинова и Елена Кухтина (Магадан), Евгений Кузьмин и Дарья Черненко-Стукань (Камчатка), Ксения Семёнова (Сахалин), приморцы Дмитрий Хабалов, Геннадий Куликов и Александр Сырцов.

Провинция Чжэцзян: финансовые демоны

Один из самых зелёных мегаполисов Китая - Ханчжоу - явно выходит из тени своего соседа Шанхая. В провинции Чжэцзян часто вспоминают времена губернаторства товарища Си Цзинпина и событие международного масштаба - встречу G20 с участием Владимира Путина в 2016 году. Именно судьбоносный форум стал для восточнокитайского «рая на Земле» таким же подспорьем, как саммит стран АТЭС-2012 для Владивостока: небо подпирают новые небоскрёбы, радуют глаз мосты и развязки. Именно здесь базируется штаб-квартира упомянутой компании HIK Vision, где почти научились распознавать людские мысли. По крайней мере, компьютер уже в состоянии «вычислить» при сканировании лица на оживлённой улице, кем этот человек является, его кредитную историю. (Здесь явно не знают о Роскомнадзоре!) Ещё одна необычная опция - «индикатор усталости». Полагаем, очень хорошая вещь для добропорядочных работодателей.

Все названные ноу-хау используются не только в работе спецслужб и охранных структур. В школе, скажем, умная камера считает, сколько раз учение за урок поднимал руку или - копаем глубже - какие у него пробелы в знании предмета. Китай постепенно стремится унифицировать и упростить пропускной режим одним прикосновением паспорта. В КНР этот документ - самая обычная пластиковая карточка, а не книжица с отметками о прописке, военной службе и количестве браков. Одним словом, к производству техники в Ханчжоу относятся так же скрупулёзно, как и к приготовлению местных блюд - эстетичных, пикантных. С дымком.

Следует признать - в столице провинции Чжэцзян всё строится вокруг «платёжной религии» компании Ali Baba. Воистину: как дело назовёшь… Корпорация, постигнув тайну «волшебной пещеры», пришла к небывалому финансовому могуществу. И придала Ханчжоу новый импульс. Пожалуй, в вечнозелёном городе «Али Бабу» упоминают чаще, чем легендарную девушку-демона Белую Змейку с озера Сиху. И неспроста. Это и гигантские доходы для регионального бюджета, и удобства в повседневной жизни современного человека. Скажем, чтобы взять напрокат уличный велосипед, достаточно оплатить услугу через специальную платёжную систему. И так во всём - от покупок в магазине до квартплаты.

Символом российско-китайской торговли стала мировая столица опта город Иу. Оттуда груз напрямую отправляется до Москвы. Чжэцзянские коммерсанты рады, дела идут хорошо.

Другое дело - туризм. Российских туристов в Ханчжоу в разы меньше, чем в Шанхае. На родине «Али Бабы» практически нереально расплатиться карточками международных платёжных систем. В наукограде непрактичные репортёры нашли банк, чтобы на скорую руку поменять рубли на юани. Потребовалась целая спецоперация, затянувшаяся минут на 50. Автоматы заглатывали российские карточки, словно пластинки сыра тофу. А наличные ввели в ступор банковских сотрудников - они долго всматривались в российские купюры. И, не найдя на них знакомых изображений каменных пагод, всё же сдались на милость российских гостей. Так, шаг за шагом, россияне и китайцы «считывают» друг друга.

Сразу вспомнилась старая добрая Сунька - приграничный с Приморьем город Суйфэньхэ, где рубль официально стал второй валютой. Очевидно, что в восточных и южных регионах Китая новые технологии в большинстве своём рассчитаны на местный рынок. И явно не на туристов из России. Но это, кажется, до поры до времени.

Провинция Аньхой: Солнце встаёт в Хэфэе

Континентальная, сельская, горная… никакая это не провинция, а самый настоящий Аньхойский край. Из Ханчжоу в Хэфэй можно добраться на скоростном поезде, признав явные достижения соседей в развитии железнодорожного транспорта. Вокзалы с широкими платформами готовы отправить вас в любую точку на карте Китая.

Если в Чжэцзяне уважают технологии видео, то в провинции Аньхой прислушиваются к современным тенденциям. И ставят на аудио. В компании iFlytek из столицы провинции города Хэфэй ведутся разработки современных звуковых помощников. Как роботов, так и небольших мобильных устройств, внешне похожих на персонажей мультфильмов. Такие устройства и жалюзи задвинут, и караоке включат на любимой мелодии «Подмосковные вечера». Во всём мире такие устройства становятся помощниками, особенно это актуально для одиноких людей, пенсионеров, инвалидов.

Девушка-экскурсовод на фоне лихо говорящего по-китайски экранного Дональда Трампа демонстрирует новейшую мобильную разработку - с помощью смартфона можно перевести на нужный язык любую речь. Протестировали телефон великим и могучим. Получилось не без изъянов. Всё же у китайцев и россиян, слава богу, ещё есть время наслаждаться человеческими контактами, а не с помощью машин!

В правительстве региона делают всё, чтобы избавиться от шлейфа провинциальности. Аньхой предпринял беспрецедентные шаги по сближению с российскими регионами. Первым делом - с Приволжским федеральным округом. Но, разумеется, есть и громадный интерес к более географически и ментально близкому Дальнему Востоку. Так, именно во Владивостоке эмиссары из Хэфэя время от времени рекламируют потенциальным инвесторам проект «Русская деревня». Пожалуй, это была бы лучшая реклама России в крае, где уважают честных людей.

- В своё время мы позаимствовали у дружественного Советского Союза не только политическую систему, но и схему промышленного производства. Водохранилище, которое помогали возводить советские специалисты, до сих пор очень хорошо работает, - рассказал представитель Канцелярии иностранных дел провинции Аньхой господин Ху Цзянь. - Сейчас же мы планируем сотрудничать с российскими регионами в здравоохранении, в частности, в лечении онкологических заболеваний. Другие сферы применения - строительная индустрия, научные инновации.

Hello! How are you? Новые технологии задают моду в Китае.Фото: Александр СЫРЦОВ