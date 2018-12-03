Муки с жильём для науки в Приморье заканчиваются

Отчаявшиеся пайщики недостроенного посёлка ЖСК «Остров» во Владивостоке дождались решения: спустя шесть лет ожиданий люди всё-таки смогут заехать в собственные дома – их достройкой по поручению Правительства займётся госкомпания ДОМ.РФ. Редакция «Комсомолки» следила за перипетиями истории главного дальневосточного долгостроя.

Грандиозный проект, призванный обеспечить комфортным жильём научную элиту Дальнего Востока, а именно преподавателей и сотрудников Дальневосточного федерального университета, получил одобрение в 2012 году. Проект поддержало правительство, по поручению которого Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (ныне – госкомпания «ДОМ.РФ») безвозмездно выделило 40 гектаров на острове Русский. Желающим приобрести собственное жильё, казалось бы, оставалось вложить деньги в оплату стоимости пая и дожидаться переезда. На пути к мечте иметь домик в учёной деревне многие из пайщиков влезли в долги и ипотечные кредиты.

Из числа сотрудников Дальневосточного отделения Академии наук и преподавателей ДВФУ был сформирован жилищно-строительный кооператив «Остров». Казалось, после саммита АТЭС жизнь на Русском просто закипела, однако активность вскоре поутихла. Тогдашний генеральный подрядчик не справился с поставленной задачей, и сроки сдачи зависли на неопределённое время.

В 2016 году будущие жильцы начали поиски нового подрядчика, но объявленный конкурс прошёл впустую. По итогам второго конкурсного отбора генеральным подрядчиком стала инвестиционно-строительная компания «Аркада». Специалисты организации пообещали собственникам справиться со всей свалившейся работой в начале 2018 года. Однако и в этот раз что-то пошло не так.

Правление ЖСК уверяло, что в «Аркаду» было перечислено в общей сложности около 70% от стоимости контракта, а работ при этом выполнено максимум процентов на 30. Всего правление ЖСК перевело строительной компании 1 650 млн рублей: это и деньги будущих жильцов ЖСК, и даже федеральные средства. Почти треть – 514,5 млн рублей – на строительство дорог, инженерных сетей и благоустройство территории поселка кооператив перечислил подрядчику из 574 миллионов рублей, полученных от госкомпании ДОМ.РФ.

Застройщик в свою очередь объяснял, что временный простой является вынужденным. По экспертной оценке генподрядчика, изначальный проект был выполнен не совсем корректно, поэтому специалисты должны учесть особенности рельефа местности и внести соответствующие корректировки в план. Правда, пайщикам ЖСК оставалось непонятно, как рельеф и овраги мешали «Аркаде» достраивать хотя бы уже начатые жилые дома, например, заняться монтажом кровли, фасадов, установкой окон и дверей. До настоящего момента к домам не были проведены коммуникации, не началось строительство дороги.

За время долгосрочного строительства ни одно из зданий посёлка так и не было введено в эксплуатацию – посёлок оказался практически заморожен, райское местечко превратилось для 378 семей в остров невезения. Отчаявшиеся пайщики из инициативной группы и Правление кооператива обращались с коллективной жалобой в администрацию Приморья, Администрацию Президента Российской Федерации и даже выходили на митинги и пикеты.

Что уж говорить, дело громкое – о затухшей стройке века для острова Русского давно прослышали на верхах. В дело вмешались председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов и полпред по ДВФО Юрий Трутнев. По поручению Правительства решать проблему на месте во Владивостоке приехал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник. По итогам встреч с местной администрацией, председателем правления ЖСК Ивана Нагорного и генеральным директором компании-застройщика ИСК «Аркада» пайщикам объявили – жилищному комплексу быть, дома будут достроены. Кроме того, членам ЖСК пообещали разобраться, чтобы из-за возросшего бюджета на строительство пайщикам не пришлось платить больше.

Гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник приехал лично разобраться с недостроями ЖСК «Остров».

- В заключённом правлением кооператива по поручению его членов контракте прописана определённая стоимость, отражённая в документах. По факту же она оказалась выше. Мы сейчас смотрим, как можем помочь людям, чтобы это объективное удорожание не легло на людей. Имеем указание от Юрия Трутнева, будем докладывать об этой ситуации. Однако сперва нам надо разобраться во всей ситуации до конца, - сообщил журналистам Александр Плутник.

В дополнение к этому вопросу, необходимо переработать план районной дороги. По словам председателя ЖСК «Остров» Ивана Нагорного, благодаря сегодняшней встрече этот вопрос можно разрешить в ближайшее время.

- Сейчас существуют разногласия и замечания нашего генерального подрядчика по дороге. Соответственно нужна дополнительная экспертиза, а процедура обычно занимает месяц. С помощью наших коллег из ДОМ.РФ мы можем ускорить этот процесс. В целом же те договорённости, которые достигнуты на сегодняшней встрече, наметили пути решения сложившийся ситуации, - отметил в разговоре Иван.

На встрече присутствовали председатель ЖСК, застройщик и пайщики.

Главным итогом обсуждения стало оглашение сроков окончания стройки – застройщик пообещал выдать ключи обладателям квартир в ноябре 2019 года.

- Мы уверены, что сдадим все 252 дома уже в ноябре, - заявил генеральный директор ИСК «Аркада» Валерий Пытнев.

Замаячившей надежде обрадовались и ожидающие уже как 6 лет своего жилья активисты кооператива, ещё недавно готовые выйти на митинг. Среди них немало преподавателей Дальневосточного федерального университета, для которых добираться за несколько минут до работы старая мечта.

- Поскольку мы, преподаватели ДВФУ работаем в красивейшем вузе, нам бы хотелось жить в одном из красивейших посёлков города. Хочется, чтобы после состоявшегося разговора «Аркада» серьёзно взялась за стройку, и завтра сюда приехало 300 рабочих. Мы надеемся, что все конфликтные ситуации сойдут на нет, и следующий новый год мы отметим здесь, на острове Русский, - подытожила состоявшийся разговор заведующая кафедрой инноватики, качества, стандартизации и сертификации Инженерной школы ДВФУ Татьяна Шкарина.