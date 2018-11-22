2018-11-30T09:17:36+03:00
Звезды

Студенческий Big Band сорвал аплодисменты на XV джазовом фестивале

Воспитанники и педагоги Приморского колледжа искусств представили публике яркий вокал и классические музыкальные композиции
Елена АСТАФУРОВА
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Студенческий Биг Бэнд не потерялся среди знаменитостей в мире джаза. Фото: Елена Купчанко.Студенческий Биг Бэнд не потерялся среди знаменитостей в мире джаза. Фото: Елена Купчанко.
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В минувшие выходные завершился юбилейный XV Международный джазовый фестиваль. «Приморская» особенность этого праздника блюзов и регтаймов в том, что на большую сцену наравне с признанными во всем мире звездами джаза выходят и дальневосточные музыкальные коллективы. Среди приморских исполнителей был и Big Band Приморского краевого колледжа искусств.

- В этом году мы подготовили совершенно новую программу для участия в Международном джазовом фестивале, - рассказал директор профессионального учебного учреждения Владимир Перекрест. - Акцент сделали на вокальном направлении. Публика очень тепло встретила наш Big Band. Оркестр и солисты показали профессиональное исполнительское мастерство и подарили зрителям настоящий праздник джазовой музыки.

В программе концерта студенческого коллектива звучали произведения, которые относятся к традиционному, классическому джазу. Такие, например, как Lennie Niehaus. Poltergeists and moonbeams в исполнении оркестра под руководством Александра Олейника. Вокалисты порадовали отточенным исполнением культовых композиций Smoke on the water, I'm beginning to see the light, Cry me a river и многих других.

Для ряда молодых музыкантов колледжа искусств выступление на джазовом фестивале было первым опытом. Преподаватели, как например вокалистка Наталья Лавриненко, являются постоянными участниками этого яркого события в культурной жизни края. Но всех их объединяет любовь к незаурядному и яркому музыкальному стилю джаза.

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