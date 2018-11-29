Гимн отцовской любви в «Матросской тишине»

Это история отца Абрама Шварца (Максим Клушин), старого еврея из маленького городка, и его сына Давида (Максим Вахрушев). Действие происходит в разные годы - в период с 1929 по 1944 годы, когда проходили аресты евреев, разоблачение «врагов народа» и война.

Старый Абрам, которого называют и жуликом, и мучителем, работающий на товарном складе, мечтает о том, чтобы его сын стал в Москве великим скрипачом. Чтобы в большом зале, где горит свет, сидят красивые женщины и мужчины, объявили имя его сына. И когда он начнет играть, ему кричали бы «браво» и просили бы играть ещё и ещё.

Максим Клушин в роли отца. Фото: Вероника Стахеева.

- И вот тогда ты вспомнишь про меня! Тогда ты непременно вспомнишь про меня! И ты скажешь этим людям – это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа из маленького города Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь его, чтобы сын его - узнал, с чем кушают счастье! - пытается втолковать своему сыну Шварц, зовущий его ласково Додиком.

Приезд Абрама в консерваторию. Фото: Вероника Стахеева.

Абрам верит, что сможет уехать куда-то за пределы городка, и потому он собирает открытки разных мест, трясется над ними, рассматривает их и приходит в ярость, когда узнает, что сын взял несколько из них.

Максим Клушин смог показать отца, чья любовь к сыну становится настоящим гимном этого чувства. Немного нелепый, трогательный, наивный и такой «неудобный», что заставляет Давида стесняться его. Когда Додику даётся шанс стать известным музыкантом, отцу в его новых перспективах уже нет места, он просит уйти его, чтобы тот ничего не испортил.

Елена Пономаренко в роли Тани. Фото: Вероника Стахеева.

Режиссёр трогательно показал в своём Абраме того провинциала, который впервые оказывается в Москве, с припасами и собранными для сына деньгами, у которого от увиденного в столице разбегаются глаза. Он испытывает чистый восторг ребёнка, ждет, что Додик сможет с ним провести время.

Герой Максима Вахрушева близок в какой-то степени каждому из нас. Потому что в определенный момент жизни понимаешь, что ты можешь ненавидеть родителей. Лишь потом, взрослея, мы начинаем понимать их и жалеть о своих словах и поступках.

Максим Вахрушев сыграл Давида. Фото: Вероника Стахеева.

Мария Федюченко, сыгравшая влюбленную в Давида Хану, показала образ той самой чистой, безответной любви, полной терпения. Трогательная, правильная и верная подруга, которая ждала, что юный Шварц хоть раз заглянет на ту самую улицу - Матросская тишина.

Однако Давид выбирает яркую, красивую Танечку (Елена Пономаренко), ради которой он вытащил открытки у отца и подарил ей, чтобы она его помнила.

Чтобы показать провинциальный городок, Московскую консерваторию и военный поезд, режиссер изменил пространство малой сцены и вместе с художником Андреем Климовым создал универсальное место с железными койками, которые используются как двери и стены консерватории или – в зависимости от происходящего на сцене - поезда, в котором Додик видит своего отца. Грохот постоянно проезжающих поездов и пронзительные мелодичные звуки скрипки проходят через весь спектакль, чтобы придать особое звучание этой истории. А шум поездов, который слышат герои, возвращает нас к названию улицы в Москве - Матросская тишина – и заставляет подумать, для чего режиссеру нужен был такой контраст. Здесь нет моря, но это то место, куда приезжают из провинции люди, чтобы найти свою мечту, обрести новый дом и счастье.

Спектакль идёт на малой сцене, что позволяет максимально погрузиться в происходящее, потому что в таком пространстве актерам непросто играть, здесь нельзя сфальшивить, когда зритель в двух шагах от тебя.

Вадим Данцигер смог показать настоящую историю любви отца к своему сыну, пронзительную, мощную, напоминающую зрителю: важно помнить о тех, кто дал нам жизнь. И несмотря на исторический фон, который несомненно важен, все же это история об отце и сыне, в которой столько ненависти, силы, мужества, смирения, раскаяния, любви и прощения.

Об авторе

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).