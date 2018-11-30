Декларации о доходах и биографии всех кандидатов в губернаторы Приморья

Выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря 2018 года. В качестве кандидатов зарегистрировано пять участников, это Андрей Андрейченко, Олег Кожемяко, Игорь Степаненко, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. «Комсомольская Правда» - Приморье» публикует биографию каждого кандидата, а также сведения о задекларированных доходах и имуществе.

Андрей Андрейченко.

Андрей Валерьевич Андрейченко родился 29 марта 1984 года в Новосибирске.

В 2006 году окончил Новосибирский Государственный университет по специальности «Преподаватель истории со знанием языка». Присвоена квалификация «Историк».

В 2012 году был избран депутатом Думы Находкинского городского округа.

С 2012 по 2016 гг. являлся депутатом Думы города Владивостока по единому избирательному округу, входил в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

18 сентября 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края по единому избирательному округу от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР. Заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. Координатор Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР.

Декларированный доход:

В 2017 году Андрей Андрейченко задекларировал всего 2,9 миллиона рублей. В его собственности лишь треть доли в квартире площадью 65,2 квадратных метра. Проживает Андрей Андрейченко в служебной квартире площадью 60,1 квадратных метра, которая находится у него в пользовании. Машины у Андрейченко нет.

Олег Кожемяко.

Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка Приморского края.

В 1982 году окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992 году — Дальневосточный институт советской торговли по специальности «экономист», в 2008 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «национальная экономика».

Трудовую деятельность начал в 1981 году на Приморской ГРЭС, где прошел путь от слесаря-сантехника до мастера.

С 1985 по 1988 работал мастером по капитальному ремонту во Владивостоке.

В 1997-2002 года — председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота».

С 2002 по 2004 год — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

С апреля 2005 по июль 2007 года Олег Кожемяко был губернатором Корякского автономного округа. В июле 2007 года сложил полномочия в связи с объединением Камчатской области и Корякского АО.

В 2007-2008 годах работал помощником руководителя администрации президента РФ.

20 октября 2008 года утвержден в должности губернатора Амурской области. Избран на эту должность повторно в октябре 2012 года.

25 марта 2015 года назначен исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора Сахалинской области

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2012) степеней, почетной грамотой президента РФ (2010) и т.д.

Декларированный доход:

В 2017 году Олег Кожемяко задекларировал доход в 25 235 958 рублей. В его собственности имеется земельный участок площадью 45 000 кв.м., еще один участок площадью в 120 000 кв. м. у него в пользовании. В собственности 4 жилых дома площадью от 30,8 кв. м. до 158 кв. м., а также две квартиры в пользовании на 97 и 114 квадратов. Кожемяко также получает и деньги с аренды жилья. Из транспорта у него в собственности вот уже как семь лет числится Harley-Davidson XL883N.

Игорь Степаненко.

Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке.

В 1992 году окончил Хабаровский институт физической культуры, в 2000г. – Юридический институт МВД России, а в 2003г. – Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для госслужбы. Проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР.

В 1993 году поступил на службу в органы налоговой полиции, в 2003 году продолжил ее в органах наркоконтроля на должностях руководящего состава.

В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю. В 2010 году назначен на должность начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю.

С декабря 2016 по октябрь 2017 работал вице-губернатором по вопросам внутренней политики, взаимодействия с Законодательным собранием и избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Федеральной службы налоговой полиции РФ и ФСКН РФ. Имеет мастерские звания по нескольким видам единоборств. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Декларированный доход:

За 2016 год Игорь Степаненко задекларировал доход в 2,7 млн рублей. В собственности у него и его супруги квартира и земельный участок в 600 кв.м. Что касается личного транспорта, то на Игоря Геннадьевича оформлены автомобили Toyota Ipsum и Toyota Estima.

Алексей Тимченко.

Алексей Павлович Тимченко родился в 1978 году во Владивостоке. В 2000 году получил экономическое образование, окончив Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности «мировая экономика».

С 2003 по 2006 год работал в Инспекции Федеральной Налоговой Службы России по Первореченскому району Владивостока. За это время прошел путь от специалиста I категории до заместителя начальника отдела камеральных проверок.

С 2007 года является учредителем и руководителем ряда организаций, входящих в группу компаний «Тим-Групп», занимающихся бухгалтерским учетом, налоговым и правовым консультированием, внешнеэкономической деятельностью и логистикой.

С 2008 года входит в Палату налоговых консультантов России. Через пять лет становится соучредителем и активистом Приморского регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию!», а с 2015 года руководит рабочей группой «Честная и эффективная экономика» Приморского регионального отделения ОНФ.

В сентябре 2015 года избран Председателем Приморского регионального отделения «Деловой России».

В середине июня 2017 года избран в новый состав Федерального политического совета партии «Партии Роста». Затем становится руководителем её регионального отделения.

Декларированный доход:

В 2016 году Алексей Тимченко заявил о доходе в 479 495 рублей. В декларации также значится иное недвижимое имущество в Приморском крае площадью в 284,3 кв.м. На Алексея Павловича оформлен автомобиль Toyota RAV 4 2014 года выпуска.

Роза Чемерис.

Роза Басировна Чемерис родилась 11 июня 1978 года в Москве. После окончания школы в 2001 году получила диплом о высшем образовании в Московском государственном институте международных отношений при Министерстве Иностранных Дел Российской Федерации.

В 2015 году назначена на пост Коммерческого директора Закрытого Акционерного Общества «Курортстройсервис».

На выборах 10 сентября 2017 года избрана Депутатом городской Думы города Владивосток от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Декларированный доход:

В 2017 году Роза Басировна заработала 6 664 004 рублей. Ей принадлежит земельный участок площадью 600 квадратных метров и жилой дом площадью 401,3 квадрата. На неё оформлены автомобили Mercedes GL500, Mercedes GLS400 4Matic и BMW 750LI Xdrive.