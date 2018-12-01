В Приморье улучшат на 600 дворов больше, чем планировали

В 2019 году в Приморье улучшат 1000 придомовых дворов. Губернаторская программа Олега Кожемяко стала так популярна у приморцев, что её решили расширить.

В следующем году почти 200 населённых пунктов Приморья попадут в программу по улучшению придомовых территорий. Изначально проект назвали «400 дворов», однако в оргкомитет поступило так много заявок, что количество объектов для благоустройства решили увеличить.

- Хочу сказать, что по этому проекту мы получили огромное количество заявок - более 3 тысяч! Понятно, что все заявки наш бюджет не потянет, но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов до 1000, — рассказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

С 10 ноября почти 70 тысяч человек отдали свои подписи за благоустройство своих дворов. Заявки поступали не только из крупных городов, но и из посёлков с населением до тысячи человек. Жители могли сами выбрать, как они хотят улучшить придомовую территорию: построить спортивную площадку, возвести детский городок, либо озеленить участок. Большая часть заявителей проголосовала за первый вариант - он получил почти 7000 голосов.

- Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Мы поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен - это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желание людей, — добавил Кожемяко.

Сегодня уже проверяют - соответствуют ли заявки правилам проекта. Список победителей опубликуют на сайте 400дворов.рф 5 декабря. До завершения второго этапа приёма заявок осталось всего 10 часов. Дворы, вошедшие в программу обещают благоустроить к ноябрю 2019 года.

Задать вопросы о проекте можно по телефону горячей линии 8-800-550-38-46.