Новый год 2018-2019 во Владивостоке: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Вот и зима пришла во Владивосток, и уже совсем скоро наступит Новый 2019 год - год хёлтой земляной свиньи. Пора уже задуматься, где провести праздничные и предпраздничные дни, ведь в этом году россияне отдыхают с 29 декабря по 8 января. «Комсомольская правда» подготовила для вас программу праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в краевом центре. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники и не только.

Спектакли:

Музыкальное представление «Бременские музыканты в гостях у Деда Мороза»

Приморская краевая филармония решила сделать свою авторскую версию «Бременских музыкантов». В этой постановке применён художественный приём «театр в театре». Сюжет спектакля отличается от мультфильма, три актера вживаются в разные роли, а все потому, что настоящие Бременские музыканты где-то потерялись в пути, а зрители уже собрались, и потому артистам ничего не остается, как импровизировать.

Стоимость: 500 рублей.

Где: Приморская краевая филармония, Светланская, 15.

Когда: 4 января в 12:00 и 16:00.

Принцесса на горошине. Фото: vl.ru

Принцесса на горошине

Единственного наследника маленького королевства заставляют задуматься о женитьбе его родители, которые считают неприличным для принца жить без молодой жены, чтобы заниматься пусть небольшим, но все-таки королевским хозяйством, издавать законы, командовать армией - в общем, работать молодым королем. А короля без жены не бывает. Так принято. Принц же не очень хочет с кем-то знакомиться... Ему интереснее сидеть на берегу озера с удочкой и говорить с любимым Псом. Однако одной тёмной дождливой ночью в ворота дворца постучала юная красавица и попросила приюта.

Стоимость: от 300 до 1200 рублей.

Где: Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького, Светланская, 15а.

Когда: 4 января в 11:00 и 14:30.

Концертная программа «Людмила Зыкина. Ольга Воронец. Людмила Рюмина»

В программе: популярные песни и романсы из репертуара легендарных певиц. В репертуаре Людмилы Зыкиной было более двух тысяч русских народных песен, романсов, произведений современных композиторов. Искренность и задушевность голоса Ольги Воронец оказались близки и простым слушателям и властям, и иностранной аудитории. Она много гастролировала по стране — от Урала до Северного полюса, где спела полярникам на дрейфующей льдине. Людмила Георгиевна Рюмина – известная певица, обладательница невероятно красивого голоса, заслуженный деятель искусств. Вклад, который внесла певица в развитие фольклорного искусства на территории Российской Федерации просто невероятный.

Стоимость: 500 рублей.

Где: Приморская краевая филармония, Светланская, 15.

Когда: 5 января в 18:00.

Спящая красавица

У Короля с Королевой родилась долгожданная дочь. На празднование дня рождения Принцессы пригласили много гостей, среди которых не оказалось лишь известной Злой Колдуньи, про которую все думали, что она давно умерла. Но эта мстительная и злопамятная старуха жива и пришла на праздник без приглашения. Она делает свое страшное предсказание, говоря, что через 16 лет принцесса уколет себе палец веретеном и умрет. Фея Доброго Сердца своими чарами меняет это предсказание: Принцесса не умрет, а лишь заснет на сто лет и будет разбужена поцелуем прекрасного принца.

Стоимость: от 300 до 1000 рублей.

Где: Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького, Светланская, 15а.

Когда: 5 января в 11:00 и 14:30.

Новогоднее Иллюзионное Шоу Станислава Высотного

Иллюзионная программа Станислава Высотного — это феерическое костюмированное шоу. Вы станете свидетелем таинственных превращений, появлений и исчезновений, манипуляций и левитации, собственными глазами увидите самый знаменитый в мире номер «Quick change show» (иллюзионная трансформация костюмов), в котором смена образов происходит в считанные секунды.

Стоимость: 400, 500, 600 рублей.

Где: Приморская краевая филармония, Светланская, 15.

Когда: 6 января в 12:00 и 16:00.

Бабий бунт

Казаки, как известно, всегда стояли охранным кордоном на границах нашей Родины. И у нас, в Приморье, есть хранители казачьих традиций и рубежей государства Российского – это Уссурийское казачество. Можно смело сказать, что музыкальный спектакль «Бабий бунт» – это про них, про «нашенских» дальневосточных казаков. Картины бабьего «мятежа» можно встретить и в «Поднятой целине» и в «Донских рассказах» М. Шолохова.

Стоимость: от 200 до 350 рублей.

Где: Театр Молодежи, Светланская, 15а.

Когда: 7 января в 18:00.

Лирическая комедия "Все начинается с любви" в двух действиях по пьесе «Старые дома».

В основе сюжета история нескольких семей старого дома, который властями города планируется под снос. Это означает что людей, которые много лет прожили бок о бок, проще говоря «одной дружной семьей», собираются расселить. Ситуация в наше время достаточно часто встречающаяся. Чтобы сохранить свой мир, люди встают на защиту старого дома... Главная тема спектакля - человеческая любовь и дружба, которые зачастую оказываются единственным оружием против чиновничьего бюрократизма.

Стоимость: от 200 до 350 рублей.

Где: Театр Молодежи, Светланская, 15а.

Когда: 8 января в 18:00.

Концерты

Концертная программа «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь!». Фото: vl.ru

Концертная программа "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь!"

Новогодний концерт на музыку и песни Александра Зацепина. Его песни все знают с детства и наизусть. Стоит только вспомнить любимые комедии Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» – без этих добрых советских фильмов не обходится Новый год. В фильмографии Зацепина значится 71 песня и еще с десяток мультфильмов, где звучит его музыка. Всего Александр Сергеевич написал музыку к сотням песен, и почти все они стали хитами.

Стоимость: 800, 1000, 1200 рублей.

Где: Приморская краевая филармония.

Когда: 29 декабря и 8 января в 18:00.

Новогодний праздничный концерт: от классики до джаза

Провести музыкальный предновогодний вечер с насыщенной музыкальной программой можно в Мариинском театре. Здесь прозвучит множество музыкальных жанров, плавно перетекающих один в другой, лаская слух любого меломана. Пока ещё нет полного списка выступающих, о них станет известно позже.

Стоимость: от 200 до 600 рублей.

Где: Мариинский театр, Фастовская, 20.

Когда: 29 декабря в 16:00.

Рождественские концерты

Евангелическо-лютеранская церковь святого Павла приглашает 29, 30 декабря и 6, 7 января на традиционные Рождественские концерты. Большой академический хор ДВФУ, хормейстер - Елена Петухова, концертмейстеры - Анна Ромаданова, Мария Шевердина;

Молодежный камерный оркестр церкви святого Павла, концертмейстер - Чан Ти Хе. Главный органист церкви Степан Меньшойкин. В программе: Праздничная рождественская музыка для хора, оркестра и органа!

Стоимость: от 300 до 500 рублей.

Где: Церковь Святого Павла, Пушкинская, 14.

Когда: 29, 30 декабря и 6, 7 января в 17:00.

Музыкальный спектакль «Венецианский карнавал». Фото: vl.ru

Музыкальный спектакль «Венецианский карнавал»

Волшебная по красоте ария «Дуэт Лакме и Малики» в исполнении Натальи Подпориновой и Натальи Брылевой, красочный антураж на экране, атмосфера праздника - все это с первых аккордов заставляет зрителя потерять чувство реальности. Есть только этот сказочный мир на сцене, и ничего кроме него. Песни, танцы, маски – вихрь событий, буквально затянули в происходящее . Музыканты играли с каким-то внутренним подъемом, а певцы, вживаясь в образы, веселились и шутили. Таким примером может служить номер из мюзикла «Кошки» в исполнении Елены Морозовой и Натальи Брылевой.

Стоимость: от 800 до 1200 рублей.

Где: Приморская краевая филармония, Светланская, 15.

Когда: 28 декабря 18:30.

Концертная программа «Рождество с героями Хаяо Миядзаки». Фото: vl.ru

Концертная программа «Рождество с героями Хаяо Миядзаки»

Музыка аниме в исполнении симфонического оркестра – новая встреча с творчеством «японского Диснея» – одного из ведущих мастеров анимации Хаяо Миядзаки и захватывающей музыкой композитора Дзё Хисаиси. Рождественский вечер в концертном комплексе «Феско Холл» пройдёт в обществе героев фильмов Хаяо Миядзаки и пленительной музыки постоянного соавтора режиссёра – Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных композиторов Японии. Прозвучат лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли».

Стоимость: от 700 до 2500 рублей.

Где: «Феско Холл», Светланская, 15.

Когда: 7 января 18:00.

Детям

Новогодний утренник с Крошем и шоу мыльных пузырей (1-4 года)

Организаторы утренника приготовили для детишек шоу мыльных пузырей и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. С 11 до 12 часов детей ждет праздник, а с 12 до 13 часов они могут свободно развлечься в игровом центре. Билеты нужно выкупать заранее, количество мест ограничено: +7(967) 386-65-54.

Стоимость: 1200 рублей.

Где: Непоседа, Луговая, 34.

Когда: 29 декабря в 11:00

Проект «Сказки с молоком»: «Огниво» и «Стойкий оловянный солдатик»

«Сказки с молоком» – это серия спектаклей по авторским и народным сказкам, где актёр читает текст, художник в режиме реального времени иллюстрирует его, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Слушаем и иллюстрируем сказки «Огниво» и «Стойкий оловянный солдатик». Запись на мероприятие обязательна. Справки и запись по тел.: +7(423) 222-50-77.

Стоимость: 250 рублей.

Где: Музей Города, Петра Великого, 6.

Когда: 29 декабря в 13:00

Мастер-класс по росписи пряников-игрушек

Дети узнают когда и в какой стране появились имбирные пряники, как их пекут, как правильно приготовить и окрасить айсинг, а также познакомятся с техниками росписи пряников. В процессе мастер-класса каждый ребенок распишет шесть пряников-игрушек на новогоднюю тематику. Готовые пряники повязываются ленточками и упаковываются в пакетики. Срок годности имбирных пряников 6 месяцев со дня выпечки. Пряники выпекаются накануне мастер-класса.

Стоимость: 550 рублей.

Где: Детский клуб «Умничка», проспект 100 лет Владивостоку, 54.

Когда: 30 декабря в 13:00

Утренник «Барбоскины. Новый год в кругу друзей»

Новый год - самый захватывающий праздник. Полный чудес, волшебства и захватывающих эмоций. Детишки с нетерпением ждут этот праздник, чтобы оказаться в сказке и стать участникам невероятных новогодних подключений. На утренник приглашаются все желающие. Количество мест ограничено, надо сразу записываться по телефону: +7(423) 292-43-59, +7(951) 020-58-00.

Стоимость: 1000 рублей.

Где: Детский клуб «Мадагаскар», Фадеева, 2д.

Когда: 31 декабря в 13:00

Новый Год в Театре Кукол: «Солнышко и снежные человечки». Фото: vl.ru

Новый Год в Театре Кукол: «Солнышко и снежные человечки»

Кукольный театр расскажет удивительную историю, как однажды ночью настал такой мороз, что замерзли ветер и дым в печной трубе, а во дворе ожили снеговички. Они радовались жизни, пока не узнали, что вот беда – оказывается, им суждено растаять, когда придет Солнышко. Что же делать? Нужно найти его и попросить не приходить! Вот об этом и расскажет спектакль, как снеговички шли искать Солнышко и нашли друзей в лесу среди зверей и помогали им выжить в суровую зиму.

Стоимость: 350 рублей.

Где: Театр кукол, Петра Великого, 8.

Когда: 4 и 5 января в 12:00

Детская музыкальная программа «Веселая компания»

Хоровод у новогодней ёлки, с участием Деда Мороза и Снегурочки. Детская музыкальная программа «Весёлая компания». Для ребят выступят артисты филармонии: лауреат международных конкурсов Анна Гамова, Елена Шелякина, заслуженный артист РФ Леонид Букин, Константин Мищенко.

Стоимость: 500 рублей.

Где: Приморская краевая филармония, Светланская, 15.

Когда: 5 января в 12:00