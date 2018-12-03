2018-12-03T13:04:50+03:00
Общество

Приморье оказалось на 19 месте в рейтинге по уровню зарплат

Лишь 3 % приморцев могут похвастаться зарплатами выше 100 тысяч рублей
Максим АВЕРКИН
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Приморье обогнали Хабаровск, Амурская область и СахалинПриморье обогнали Хабаровск, Амурская область и СахалинФото: Олег ЗОЛОТО
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Финансовое положение приморцев по отношению ко всем остальным регионам России выяснили статисты. Жители края не вошли в первую богатую десятку и основались лишь в самой конце второй – 19 место из 85. При этом зарплаты местных жителей в основном находятся в диапазоне от 18 до 43 тысяч рублей, передают РИА Новости.

Специалисты РИА Рейтинга при подведении результатов в качестве основного показателя ранжирования в рейтинге следующую систему. Они использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц. Также они определяли диапазон самых распространенных зарплат в регионе. В результате выяснилось, что всего в России 4,4 % трудоустроенных получают зарплату свыше 100 000 рублей. В Приморье в этот в этот счастливый процент входит 3,64 % человек.

Отмечается, что сумма средней зарплаты россиян оказалась достаточно ожидаемой – 26,9 тысяч рублей в месяц. Всего в 17 регионах это число выше, в остальных же этот средний показатель ниже. В половине регионов его значение составляет менее 1,6%.

В первую десятку по уровню зарплат, где выше всего процент доли людей, зарабатывающих выше 100 тысяч рублей в месяц, вошли северные и дальневосточные регионы. Это Ямало-Ненецкий АО (27,03), Чукотский АО (26,19), Ненецкий АО (20,02), Магаданская область (17,62), Москва (17,59), Сахалинская область (12,75), Ханты-Мансийский АО - Югра (12,67), Камчатский край (11,74), Республика Саха (11,49) и Мурманская область (8,43). Обосновавшееся на 19 месте Приморье (3,69) обогнали Санкт-Петербург (8,03), Хабаровский край (4,67) и Амурская область (3,83).

Последние места достались Чеченской республике (0,67), Дагестану (0,63), Псковской области (0,62), Кабардино-Балкарии (0,61) и Республике Адыгея (0,59).

Отметим, что по данным Приморскстата номинальная заработная плата за весь 2017 год составила 38 044 рублей. В текущем году ситуация может измениться в сторону плюса. За первое полугодие это число составило 40 951 руб., а за прошедшие 9 месяцев - 40 827 рублей.

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