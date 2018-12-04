Старые корпуса ДВГТУ пошли под снос во Владивостоке

Когда-то наполненные учебной жизнью корпуса Дальневосточного государственного технического университета исчезают из истории Владивостока. Начиная с прошлой недели, на видовую площадку Орлиное гнездо согнали спецтехнику, которая разбирает здание по кирпичикам. Окончательно снести строения планируют за несколько месяцев, чтобы построить здесь культурный центр.

Напомним, что со строительством кампуса Дальневосточного федерального университета расположенные на Алеутской и Аксаковской здания перешли в федеральную собственность. Законсервированными они находились несколько лет, пока их снова не отдали в краевую собственность в 2016 году. Причина передачи: желание построить на их месте театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра с концертным залом и жилыми помещениями.

На сам проект, деньги в который инвестирует Фонд «Национальное культурное наследие», выделяется около 30 миллиардов рублей. После сноса рабочие начнут масштабное строительство, которое пройдёт в двух местах. Первое - в районе улицы Аксаковской, где разместят концертный зал, музей и здания высшей школы музыкального и театрального искусства. Второе находится на острове Русский, где возведут жильё для сотрудников и специалистов культурного собрата с материка.

Здание стали демонтировать на прошедших выходных. Фото: группа ВКонтакте «Бадминтон Владивосток»

На разбор здания техника приехала на прошедших выходных. Первые сокрушительные удары по стенам бывших учебных строений пришлись в прошедшее воскресенье, 2 декабря. Пока специалисты перестали работать на участке и снова приступят к сносу объекта на ближайшие выходные. В результате их работы - разнесена стена ближайшего к видовой площадке корпуса по адресу Аксаковская, 3а. Причём в бывшем Б-корпусе сперва разрушили спортзал, где долгое время размещался центр подготовки бадминтонистов. Именно в нём начиналась история бадминтона во Владивостоке.

При этом сохранить здания в их прошлом ветхом состоянии нельзя – легче отстроить всё заново. Как сообщает представитель компании-подрядчика «Стройгазмонтаж», там уже давно проржавели все коммуникации, и с приходом дождей постоянно протекала крыша. К сожалению, исчезнет и нарисованное к музыкальному фестивалю V-Rox 2017 граффити с дальневосточным леопардом.

Отметим, что с началом работ по ликвидации строения, видовая площадка временно оказалась перекрыта. Впрочем, находчивые туристы всё же пролазят через дыру в растянутом по периметру забору и прогуливаются по территории с видом на Золотой мост.

Планируется, что строительство всех объектов окончится в середие 2023 года.