2018-12-04T07:38:54+03:00
Общество

Во Владивостоке машину эвакуировали на штраф-стоянку вместе с полугодовалой девочкой

При транспортировке мужчины не стали разбираться, остался ли кто-то в авто [фото]
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Машина оказалась сильно затонированаМашина оказалась сильно затонированаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Эвакуаторщики Владивостока по рассеянности забрали неправильно припаркованную машину с пассажиром. Причём в машине оказался не ожидающий водителя взрослый - в лежащей на заднем сидении корзинке осталась полугодовая девочка. Родители оставили её, когда вышли за покупками.

Как передаёт пресс-служба городского ДПС ГИБДД УМВД России, к ним поступило страшное сообщение, будто неизвестные украли припаркованный на улице Русской автомобиль Mazda MPV. Причём главная ценность транспорта – оставленный внутри шестимесячный ребёнок.

Вмиг началась проверка, вскрывшая несколько подробностей. В частности, авто никто не угонял. Его забрал эвакуатор, потому что водитель нарушил правила дорожного движения. Транспорт отвезли на специализированную стоянку. Причём во время погрузки эвакуаторщики не стали особо разбираться, есть ли кто в авто. Да и стёкла оказались так затонированы, что разглядеть кого-то в салоне невооруженным взглядом было весьма проблематично. Так машину подняли с паникующим полугодовалым малышом и повезли без родителей по городским улицам.

Из-за сильной тонировки ребёнка не получилось увидеть сразу. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Из-за сильной тонировки ребёнка не получилось увидеть сразу. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Когда родне рассказали, где их автомобиль, они сразу же отправились на площадку вместе с госавтоинспекторами. По дороге выяснилось, что у мужчины с женщиной семь детей и они приехали во Владивосток из Артёма, чтобы закупиться в магазине. Из детей они взяли только свою малышку, потому что не могли её ни на кого оставить. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Шестимесячная девочка ждала своих родителей всё это время в машине. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Шестимесячная девочка ждала своих родителей всё это время в машине. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В итоге за свою беспечность 36-летний водитель минивэна получил штрафы: и за то, что оставил грудного ребёнка без присмотра, и за то, что припарковался в неположенном месте.

Родители сразу принялись проверять, не пострадала ли их девочка. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Родители сразу принялись проверять, не пострадала ли их девочка. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Пользователи соцсетей также отреагировали на ситуацию. По мнению многих, оштрафовать стоит не только водителя, но и эвакуаторщиков. Они не удостоверились, что в авто мог находиться ещё кто-то. В даном случае работает правило ПДД 22.8. Запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

СПРАВКА «КП»

Беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума.

Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рекламный мусор не сойдёт с рук коммерсантам Владивостока
Буйного прапорщика в Приморье осудили условно за пьяное побоище в кафе
3,7 тонны собачьего корма задержали в порту Владивостока
Тихоокеанцы за год привели в порядок 100 захоронений в Приморье
Больницу рыбаков Владивостока переоснастят оборудованием до Нового года
Приморский океанариум выращивает корм для рыб на банановой кожуре
Почта России в Приморском крае предлагает написать письмо Деду Морозу
Наркозакладчицу в Приморье посадили на семь лет
Обитателей интернатов и детдомов в Приморье кормили молочным фальсификатом
Пиво подвело под статью автоугонщика из Владивостока
Владельцы приморского «Фреш 25» задолжали миллион за землю под супермаркетом
Во Владивостоке посадили наживших 91 миллион рублей жуликов
Приморский разбойник с палкой и ножом обчистил два магазина за два дня
Приморский туристский центр представит прелести региона в Москве
«Адмирал» уступил «Сибири» из-за нереализованных моментов
Самолёт из Владивостока не долетел до Токио
Корпуса ДВГТУ во Владивостоке сносят под музейный комплекс
Глава Приморья изменил схему уборки Владивостока от снега
Грязные и ржавые автобусы сняли с маршрутов Владивостока
Командующий Восточным военным округом открыл новый год в войсках
«Спартак-Приморье» выбил сотню в схватке с лидером Суперлиги
Сегодня во Владивостоке холодно и очень скользко
Тихоокеанский флот второй год подряд стал лучшим в России
Приморские единороссы разберутся с гниющим в тайге лесом-кругляком
Риск пожара от бомжей минимизируют в Артёме
Таможенники возбудили дело против излишне самонадеянного владивостокца
Начавшийся во Владивостоке дождь образовал 9-балльные пробки
«Губернаторский кадровый резерв» появится в Приморье