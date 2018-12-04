Во Владивостоке машину эвакуировали на штраф-стоянку вместе с полугодовалой девочкой

Эвакуаторщики Владивостока по рассеянности забрали неправильно припаркованную машину с пассажиром. Причём в машине оказался не ожидающий водителя взрослый - в лежащей на заднем сидении корзинке осталась полугодовая девочка. Родители оставили её, когда вышли за покупками.

Как передаёт пресс-служба городского ДПС ГИБДД УМВД России, к ним поступило страшное сообщение, будто неизвестные украли припаркованный на улице Русской автомобиль Mazda MPV. Причём главная ценность транспорта – оставленный внутри шестимесячный ребёнок.

Вмиг началась проверка, вскрывшая несколько подробностей. В частности, авто никто не угонял. Его забрал эвакуатор, потому что водитель нарушил правила дорожного движения. Транспорт отвезли на специализированную стоянку. Причём во время погрузки эвакуаторщики не стали особо разбираться, есть ли кто в авто. Да и стёкла оказались так затонированы, что разглядеть кого-то в салоне невооруженным взглядом было весьма проблематично. Так машину подняли с паникующим полугодовалым малышом и повезли без родителей по городским улицам.

Из-за сильной тонировки ребёнка не получилось увидеть сразу. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Когда родне рассказали, где их автомобиль, они сразу же отправились на площадку вместе с госавтоинспекторами. По дороге выяснилось, что у мужчины с женщиной семь детей и они приехали во Владивосток из Артёма, чтобы закупиться в магазине. Из детей они взяли только свою малышку, потому что не могли её ни на кого оставить. Её жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Шестимесячная девочка ждала своих родителей всё это время в машине. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В итоге за свою беспечность 36-летний водитель минивэна получил штрафы: и за то, что оставил грудного ребёнка без присмотра, и за то, что припарковался в неположенном месте.

Родители сразу принялись проверять, не пострадала ли их девочка. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Пользователи соцсетей также отреагировали на ситуацию. По мнению многих, оштрафовать стоит не только водителя, но и эвакуаторщиков. Они не удостоверились, что в авто мог находиться ещё кто-то. В даном случае работает правило ПДД 22.8. Запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

СПРАВКА «КП»

Беспечность водителей, оставляющих своих несовершеннолетних детей в салоне автотранспорта без присмотра, может привести к непредвиденным последствиям. Машину с ребенком в салоне могут эвакуировать, похитить, с ней может столкнуться другое транспортное средство. В летнее время температура в салоне может достичь критического для ребенка максимума, а в зимнее – минимума.

Безусловно, никто из родителей не желает ничего подобного своему малышу. Полиция рекомендует водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров, соблюдать необходимые меры безопасности.