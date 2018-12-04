50 минут страха: приморцы не смогли долететь до Японии из-за сломавшегося самолёта

Несколько жутких минут пережили пассажиры рейса Владивосток – Токио в прошедший понедельник, 3 декабря. Летевшие на самолёте аэрокомпании «Аврора» в столицу Японии приморцы попали в опасную ситуацию – на высоте возникли технические проблемы. Из-за этого воздушное судно пришлось разворачивать и возвращать в родной порт.

25 человек ранним утром приехали в Международный аэропорт Владивостока, чтобы успеть на свой рейс в Японию. Кто-то летел отдохнуть, кто-то по делам, кто-то просто посмотреть на страну. В 10:40 их пригласили в салон самолёта De Havilland Canada 8-400 от канадской компании Bombardier Aerospace. Их аэрокомпания «Аврора» закупила около 4 лет назад, так что модель новая.

Взлетел самолёт без каких-либо проблем и в первые минуты уверенно держался в воздухе. Однако спустя некоторое время экипаж узнал о том, что из самолета выходит кислород, а в салоне образовывалась разгерметизация. Узнав тревожную весть, пассажиры занервничали, их лица стали бледными, а желание быстрее приземлиться на землю росло с каждой секундой.

Пилот принял решение не лететь до Японии, а скомандовал по рации приготовить им место в воздушной гавани Владивостока. Лететь долго не пришлось. С момента взлёта до посадки прошло всего 50 минут: приземлился борт в 11:30. Всех пассажиров без труда вывели по трапу в здание аэропорта и предложили им полететь на другом самолёте. Несмотря на пережитое, все смогли успокоиться, передохнуть и пройти в другое воздушное судно той же модели. Самолёт взлетел в 13:38 и через несколько часов успешно приземлился в японском аэропорту Нарита.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе «Авроры», сейчас самолёт находится на ремонте, выясняется причина разгерметизации.

Самолёт De Havilland Canada 6-400 TwinOtter. Фото: airliners.net

Напомним, что в этом году на Восточном экономическом форуме канадская компания Viking Air Limited подписала соглашение о намерениях производить в Приморье самолёты De Havilland Canada 6-400 TwinOtter. Их основное отличие от вышеупомянутого самолета - вместимость. Канадцы запустят в производство двадцатиместный турбовинтовой пассажирский самолёт с укороченными взлётно-посадочными характеристиками. Удобен для неподготовленных грунтовых площадок, широко используется на воздушных линиях малой протяжённости, на аэродромах с короткими взлётно-посадочными полосами, в экспедиционных условиях.

Справка «КП»

Летные характеристики модели De Havilland Canada 8-400

Крейсерская скорость (км/ч): 650

Дальность полета с пассажирами и багажом (с резервами топлива) (км): 2430

Эксплуатационный потолок (м): 8230

Потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м): 1355

Двигатель: ТВД Пратт-Уитни Канада PW150А

Число мест: 2 человека экипажа и 70-78 пассажиров

Размеры:

Размах крыла (м): 28.42

Длина самолета (м): 33

Высота самолета (м): 8.3

Площадь крыла (м2): 63.1

Диаметр фюзеляжа: 2.69

Массы и нагрузки

Взлетная (т): 28.69

Пустого снаряженного (т): 16.53

Самолета без топлива (т): 25

Платная нагрузка (т): 8.50

Посадочная (т): 27.44