«Лица труда»: во Владивостоке предлагают возродить доску почёта

Во владивостокском ГУМе ждут любителей хорошей фотографии и подзабытого жанра производственного репортажа. Здесь открылась выставка «Лица труда» - совместная акция издательского дома «Комсомольская правда» и «Партии Дела».

С десятков снимков, сделанных в российских городах, на посетителей экспозиции смотрят шахтёры, доярки, сварщики, заводские бригадиры, хлеборобы… всех и не перечислить.

- Победителей фотоконкурса отбирали по принципу народного голосования, на сайте Kp.ru, - рассказала PR-менеджер Владивостокского представительства «Комсомольской правды» Юлиана Виноградова.

«Сварщик - профессия женская».

Среди победителей - жительница Большого Камня, журналист Инна Мамушкина, запечатлевшая трудовые будни завода «Звезда». Точнее - мастерицу с золотыми руками. Название работы говорит само за себя - «Сварщик - профессия женская».

Калейдоскоп профессионалов. У каждого из них - самые что ни на есть золотые руки. Фото: Вадим ПОПОВ

- Предлагаю возродить доску почёта, которая в советские времена располагалась как раз недалеко от ГУМа. Хорошо, что в городах и районах края возрождается такая практика. На мой взгляд, пришло время, когда нужно приводить в пример людей рабочих профессий, а не медийных персонажей, - сказал во вступительной речи редактор «КП» - Владивосток» Александр Сырцов. Идею с доской почёта поддержал председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела», глава сельского поселения Чкаловское (Спасский район) Всеволод Ию.

Представители "Партии Дела" - соорганизаторы национального фотоконкурса производственной фотографии. Фото: Вадим ПОПОВ

Выставка даёт возможность ознакомиться с пятью десятками портретов людей рабочих профессий на производстве, в поле, на стройке, ферме и в шахте. Как сказал секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, люди на фотографиях - авангард нашей страны. Они сохраняют Россию и дают нам надежду на возрождение как нации. Вот почему так важно показать их лица.

КСТАТИ

«Комсомольская правда» приглашает в Большой ГУМ всех желающих. Фотовыставка продлится до 8 декабря.