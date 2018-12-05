2018-12-05T09:55:31+03:00
Общество

Глава Приморья уволил чиновника за сиротскую очередь на жильё

В год им выделяют от 200 до 220 квартир, но по 150 человек пополняют список, достигнув 18 лет
Игорь СОРОКИН
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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отправил в отставку замглавы краевого департамента земельных и имущественных отношений Алексея Ляйфера. Произошло это на встрече главы региона с сиротами, до сих пор стоящими в очереди на жильё от государства. Причиной закономерно стала сама очередь, которая сокращается черепашьими темпами.

По данным из открытых источников, сегодня в Приморье примерно 7,5 тысяч сирот-очередников. В год им выделяют от 200 до 220 квартир, но по 150 человек пополняют список, достигнув 18 лет. Таким образом, по взаимозачету очередь убавляется всего на 50-70 человек в год. Это категорически не устроило Олега Кожемяко.

«Комсомольская правда» — Владивосток уже писала, что по замыслу Кожемяко правом на покупку квартир для сирот наделят непосредственно муниципалитеты. Сам департамент земельных и имущественных отношений заниматься этим не должен, считает глава Приморья.

В своё оправдание Алексей Ляйфер сообщил, что до августа край успел освоить на эту цель всего 114 миллионов рублей из выделенных 336. Куплено 75 квартир. Однако после того, как в сентябре региону добавили целевое финансирование, на счетах «зависли» 400 миллионов рублей. Их придётся вернуть федеральному центру. Такое известие стало приговором карьере Ляйфера в администрации Приморья.

«Других предложений по поводу занимаемой вами должности у меня просто нет: вы сегодня же ее покинете», — цитирует Олега Кожемяко NewsVL.ru.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что в конце ноября Кожемяко уволил директора департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского. Его место занял заместитель — Андрей Железный. Официальная причина — игнорирование обращений социально незащищенных приморцев, то есть ветеранов и пенсионеров.

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