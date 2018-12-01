59 машин для медиков передали в приморские больницы

У приморских больниц сегодня радостное пополнение. 30 автомобилей скорой помощи выдали в медицинские учреждения края. Помощь получили и участковые врачи, выезжающие в дальние районы на помощь захворавшим людям. Сельским медикам выдали 29 машин LADA Niva.

Машины скорой помощи отправились в 18 медицинских учреждений ПриморьяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Белые автомобили с красными крестами и синими мигалками сегодня выстроились рядом со стадионом «Авангард» в ожидании своих хозяев. Их закупила администрация Приморья для нужд края, а такое пополнение автопарка всегда в радость. Причём машины скорой медицинской помощи закупались специально для региональных условий – в северном исполнении. Напротив них аккуратно в ряд припарковались машины для сельских врачей, готовых в любое время выехать на помощь приморцам. Все авто давно ожидаемы медицинскими учреждениями и для передачи ключей их хозяевам устроили церемонию.

59 машин припарковали у стадиона «Авангард»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

LADA Niva передали сельским врачамФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Все медицинские машины закупались для медицинских учреждений, а на их покупку из краевого бюджета выделили 93,5 миллиона рублей. Ключи главврачам вручал врио Губернатора Олег Кожемяко.

Перед церемонией передачи ключей Олег Кожемяко выступил с поздравительной речьюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Ключи главврачам вручили в торжественной атмосфереФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Это один из тех шагов, которые направлены на улучшение ситуации здравоохранения в Приморье. На следующей неделе мы вручим сертификаты на диагностическое оборудование: это флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование. В этих аппаратах сейчас нуждаются наши медучреждения, в частности первичное звено. Это даст возможность качественней проводить обследования и на ранних сроках выявлять заболевания, а также быстро и чётко назначать лечение, - отметил Олег Кожемяко.

После выдачи ключей, медики прикрутили на свои новенькие авто регистрационные номера и отправились проверять машины на городских трассах. В это время и глава региона осмотрел одну из скорых, чтобы узнать, в каких условиях больные доберутся до больницы, и будет ли им комфортно. В завершение он и сам сел за руль и примерил на себя роль водителя скорой помощи.

Олег Кожемяко проверил салоны машин скорой помощиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В завершение медперсонал сел по своим машинам и отправился по больницамФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Мы приняли закон, который позволяет специалисту прийти в первое звено медицинской службы, и получать подъёмные, льготы, доплаты. Это само по себе привлечёт больше молодых людей на работу в больницу. Впереди - увеличение окладов, поднятие тарифов по обязательному медицинскому страхованию. Вся эта работа должна поддерживаться властью, чтобы медицина стала качественней и население получало ту необходимую пользу и помощь, на которую оно рассчитывает, - отметил в разговоре с журналистами врио губренатора.

Отметим, что в этом году на помощь приморскому здравоохранению правительство России и министерство здравоохранения РФ выделит 1,7 миллиарда рублей. Причём 850 миллионов из этой суммы уже поступило в краевой бюджет на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений Приморья. Остальные деньги направят на закупку необходимого оборудования и дополнительных скорых.

КОНКРЕТНО

Сколько автомобилей LADA Niva отправили в краевые медицинские учреждения:

2 автомобиля - КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

2 автомобиля - КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»

2 автомобиля - КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 4»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 7»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 2»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 5»

2 автомобиля - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

2 автомобиля - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 7»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8»

1 автомобиль - КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»

1 автомобиль - ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

5 автомобилей - ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

Сколько автомобилей медицинской скорой помощи отправили в краевые медицинские учреждения:

3 автомобиля - КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Артема»

4 автомобиля - КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки»

2 автомобиля - КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Партизанска»

2 автомобиля - КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. С-Дальнего»

1 автомобиль - КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска»

1 автомобиль - КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»

3 автомобиля - КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»

2 автомобиля - КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Надежденская центральная районная больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

2 автомобиля - КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»

1 автомобиль - КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»

1 автомобиль - КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

2 автомобиля - КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»