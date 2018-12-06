Владивосток отпразднует Новый год со столичным размахом

Владивосток готовится праздновать Новый год по-новому. Встречу 2019-го отметят на двух городских площадках: традиционно на площади Борцов за власть Советов и на Спортивной набережной. В праздничные и предпраздничные дни горожан ждёт встреча с Дедом Морозом, морские песни и сказочный городок в европейском стиле.

Празднование Нового года накануне обсудили в администрации Владивостока. В этом году город планирует отметить смену 2018-го на 2019-й со столичным размахом, для чего в горадминистрации решили изменить устоявшимся традициям. В первую очередь изменения коснутся переноса основной площадки. Горожане уже привыкли, что ледяная горка и новогодние фигуры находятся на центральной площади, но на этот раз всё будет по-другому.

На нижней площадке Спортивной набережной установят горку и оживят фонтан. Эскиз городской администрации

Концепция празднования в этом году пройдёт под девизом «Морскому городу - морской Новый год», поэтому одной из площадок выбрана Спортивная набережная. Площадка у моря объединит в себе не только традиционные объекты. Для создания новогодней сказки зимой оживёт главный фонтан, рядом с морем зальют каток, а также создадут ледяной тоннель из прошлого в будущее. Верхнюю площадку украсят танцующими фигурами и перекочевавшим ещё с прошлого года маяком. Планируется, что все объекты появятся уже с 25 декабря.

На верхней расположат танцующие фигуры и каток. Эскиз городской администрации

Площадка на набережной, к тому же, станет основной для празднования Нового года. Здесь установят сцену, где выступят городские музыканты и с поздравительной речью выйдут первые лица города. Концертный план в новогодний вечер порадует любого жителя Владивостока: прозвучат песни о море и композиции из любимых кинофильмов страны. Завершится праздничный день выходом Деда Мороза со Снегурочкой, которые подарят горожанам красочный 12-минутный фейерверк. Салют, кстати, традиционно с шумом осветит не только центр города, но и район Угловое вместе с островом Русский. Только в этих районах он прогремит всего 3 минуты.

Ёлка так же украсит Спортивную набережную. Эскиз городской администрации

Центральная площадь на время новогодних дней, с 22 декабря по 8 января, превратится в небольшой европейский городок со своими уютными улицами.

В городке разместят 45 домиков. Эскиз предоставлен MG Integrated agency

- В этом году мы впервые построим настоящий новогодний городок. С 2003 года ежегодно подобные строятся в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и в остальных городах центральной России. Мы хотим впервые построить такой во Владивостоке. Он состоит из 45 домов с тремя улицами: Пихтовая, Новогодняя и Дальневосточная. Посредине мы расположим каток для деток до 12 лет, а по улицам расставим 6-8 арт-объектов. Для удобства горожан, чтобы они не замёрзли в самые крепкие морозы и могли продолжить своё веселье, построим теплушки с подогретыми лавочками, - рассказала сотрудник праздничного агентства LMG Вероника Марнова.

Каток вокруг новогодней ёлки зальют для 12-летних детишек. Эскиз предоставлен MG Integrated agency

Концепция празднования Нового года на центральной площади Владивостока пройдёт под названием «Новый. Лучший. Наш». Пусть и на первый взгляд может показаться, что здесь присутствует некая городская обособленность, но на самом деле главная задумка – объединить Приморье со всей Россией. Этому поспособствуют тематические песни о стране, и исполнять их будут не на сцене через колонки, а живым звуком в разных уголках вымышленных улочек.

В городке расположатся точки с продажей ёлок. Эскиз предоставлен MG Integrated agency

Создавать уют в домиках будут около 200 компаний. В эти дни они развернут распродажи, фотозоны и развлекательные точки. Отметим, что дизайн деревянных строений разработали приморские специалисты, а «приедут» они в краевой центр из Штыково, где их старательно создавали местные рабочие.

Не обойдётся без фотозон. Эскиз предоставлен MG Integrated agency

Столичный размах коснётся не только украшений, создания масштабных городов и концертной программы. Для горожан организуют места с продажей булочек, горячим кофе и сувенирной продукцией, которую можно тут же отправить по почте своим дальним родственникам или знакомым. Тщательно отнесутся и к уборке мусора. Причём даже ночью будут следить за грязью – на дежурство направят две машины.

Чтобы все горожане остались довольны праздником после новогоднего салюта, городской транспорт продолжит ездить по маршрутам до самой ночи. Специалисты из городской администрации пока точно не определились со временем, до которого будут ходить автобусы, но, скорее всего, развозить жителей Владивостока будут до 23:30.