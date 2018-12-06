Кошачье племя на острове Русский стало второй семьёй для жительницы Владивостока

Жительница Владивостока Татьяна Атманова приглядывает за 20-ю безнадзорными котами, которые поселились за закрывшимся кафе на набережной ДВФУ. Большая семья мурлык смогла прожить долгое время без постоянного пропитания, но с наступлением зимы над ними нависла смертельная угроза. Волонтёры всячески помогают кошкам выжить – приносят еду и тёплые вещи, в которые животные могут завернуться в морозные вечера. Помочь в выживании помогла сегодня и «Комсомольская правда», закупив для них около 15 килограммов корма. Однако лучшее спасение для котят – добрые руки, готовые приручить милых животных.

На встречу с Татьяной мы поехали с самого утра, заранее забросив еду для котов в багажник автомобиля. Пенсионерка встретила журналистов с подарком для котят возле подъезда: «Сейчас я переноску захвачу и поеду с вами», - быстро проговорила женщина и скрылась за железной дверью с домофоном. Ждать её долго не пришлось – спустя пару минут она вышла и сразу села в автомобиль.

Радиоведущий «Комсомольской правды» - Приморье» Иван Егорхин лично передал корм Татьяне АтмановойФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Татьяна живёт в окружении двух кошек – каждой за 10 лет. Домочадцев она нашла на улице, буквально возле дома. Так они ей приглянулись, что она поселила их у себя, подарив усатым тепло и ласку. Любовь к котам у нашей героини очень большая. Когда она выходит на улицу, то всегда берёт с собой пакет с сухим кормом. По пути ей всегда встречаются котики, которые после такой встречи не уходят голодными.

Так она и познакомилась с большим семейством котов с острова Русский. Дело в том, что Татьяна Атманова часто любит гулять по набережной ДВФУ. В одну из таких прогулок прошлой зимой, она увидела несколько кошек в самом конце прогулочной улицы. Добродушная душа сразу потянула к хвостато-усатым животным, и когда она вынула заветный пакетик с едой, на шорох выбежало ещё несколько котеек. В тот момент зимние дни как раз уже отступали, наступала весна, и тепло сменяло мороз - можно не опасаться за их жизнь.

В первые минуты на месте было 4 котаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Я туда каждую неделю хожу, подкармливаю, - рассказывает Татьяна, пока мы пересекаем Русский мост на машине. – Сейчас холода наступают, а там есть ещё совсем маленькие котята. Они могут не пережить эту зиму. Я уже обращалась к волонтёрам, а в последнее время написала журналистке Валерии Федоренко – она разместила мой призыв помощи в интернете. Надо признать, это помогло. Люди принесли тёплые вещи, еды. Нашлись и заинтересованные горожане, готовые забрать малышей.

В мгновение 4 кота превратились в 12Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Доехав до места, мы увидели, как за задней частью кафе на набережной сидит четыре кота. На людей реагируют с любознательностью, но близко подходить всё равно опасаются. Пока не достанешь пакетик с едой. На шелест в момент перед нами точь-в-точь повторилась ситуация, произошедшая несколько месяцев назад с Татьяной. Из всех закутков вынырнули к корму кошки, держа хвост столбом.

Не все подошли к корму - некоторые предпочли сохранить дистанциюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Вот, смотрите. Вот этот вот недавно здесь появился, - показывает женщина на кота сиамской породы. – Видно, что домашний - кто-то выбросил. Вот как так можно, люди завели себе домашнее животное, прожили с ним годы бок о бок, а потом взяли и безжалостно выбросили? Нельзя так поступать, он же погибнет.

Пока сиам ел, изловить его оказалось легкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Взятая переноска в итоге и предназначалась крупному сиаму. Однако, когда котейку удалось схватить и поместить в «ящик», он лихо вывернулся и деранул в закуток, где его никто не сможет достать. Что уж говорить – зверь упитанный, пока будешь ловить, все руки исцарапает. В этот момент Татьяна показывает порезанную кошачьими когтями руку, приговаривая: «Сейчас-то его и не поймаешь – отбиваться будет. А ведь нашлись люди, готовые его забрать».

однако он за секунду успел вывернуться и спрятаться под двигателемФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

На замену ему пожилая дама взяла маленького чёрного котёнка. По её словам, некий горожанин согласился подержать его бесплатно у себя на передержке, пока его никто не заберёт. Отметим, что по городу стоимость съёма передержки в сутки стоит 500 рублей. Стерилизовать уличную кошку можно со скидкой за 1 200 рублей. Доказывать ветеринарам, что она не домашняя долго не приходится – мех всегда подскажет, есть ли у неё хозяин или нет.

Дать приют в передержке взамен сиаму Татьяна решила маленькому котёнку чёрного окрасаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Эх, ещё бы одного взять, да пока буду его заносить в переноску, этот убежит, - с горечью в словах отмечает Татьяна.

Когда малыш согрелся, он перестал жалобно мяукатьФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда мы садимся обратно в машину, попрощавшись с кошачьим семейством, котик в клетке не перестаёт мяукать писклявым голоском. Казалось бы, напуганное животное всю дорогу без перерыва продолжит свою тягостную песнь, но спустя пару минут в тёплом автомобиле он замолкает и спокойно ложится на лапки. Будто чует, что скоро попадёт в добрые руки и забудет о сложных днях жизни на морозе.

Татьяна надеется, что жильё котёнку найдётся в ближайшие дниФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Перед прощанием с Татьяной Атмановой, я задаю вопрос: «Как вы дальше, будете ещё навещать островное кошачье племя?». Ответ следует незамедлительно: «Каждую неделю буду к ним заезжать, подкармливать. А там может в будущем и найдутся люди, готовые взять себе кота. Ведь от этого всем лучше, - и котам, и людям.