Ёлочные базары 2018 во Владивостоке: где купить ёлку на Новый год

В 2018 году во Владивостоке откроют 31-у площадку, где горожане смогут выбрать для себя самую красивую ёлку по оптимальной цене. Пока средние цены на ели ещё не известны – их определяют сами продавцы, но обычно стоимость веток держится в районе 100 рублей, а полноценное дерево может обойтись от 500 до 3 000 руб.

Отметим, что на всех разрешённых городской администрацией торговых точках ёлки продаются согласно всем необходимым документам. Недавно предприимчивый горожанин попытался нажиться на продаже елей, но его сразу задержали полицейские и оштрафовали. Так что если увидите где-то распродажу вне согласованного списка – значит она ведётся незаконно, и качество хвойных деревьев может вызывать сомнения.

Напомним, что за незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан - в размере от 3 до 4 тысяч рублей; - для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; - для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб, причиненный лесному фонду, составит более 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. И штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Пока городская администрация определила 16 мест под ёлочные ярмарки, которые начнут свою работу с 12 декабря.

Ленинский район

- Луговая, 58

- Новоивановская, 10а

- Фадеева, 12б

Советский район

- Кирова, 32

- Лермонтова, 75

- Маковского, 210

Фрунзенский район

- Океанский проспект, 41

Первореченский район

- Анны Щетининой, 19

- Аллилуева, 6

- Жигура, 48

- Руднева 1б

- Руднева 13в, стр. 3

- Постышева, 47

- Вице-адмирала Сабанеева, 16

Угольная

- Пшеницына, 22

С 17 декабря этот список расширится и добавятся новые адреса:

Ленинский район

- Всеволода Сибирцева, 67

- Светланская, 177

- Шилкинская, 21.

Советский район

- Русская, 52

Фрунзенский район

- Верхнепортовая, 68

Первореченский район

- Карьерная, 22

- проспект Красного Знамени, 73

- проспект Красного Знамени, 90

- проспект Красного Знамени, 114

- Нахимова, 1

- Уральская, 6

Первомайский район

- Воронежская, 1

- Кипарисовая, 22

Также купить праздничное дерево можно с 22 декабря на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади.

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