Ёлочные базары 2018 во Владивостоке: где купить ёлку на Новый год
В 2018 году во Владивостоке откроют 31-у площадку, где горожане смогут выбрать для себя самую красивую ёлку по оптимальной цене. Пока средние цены на ели ещё не известны – их определяют сами продавцы, но обычно стоимость веток держится в районе 100 рублей, а полноценное дерево может обойтись от 500 до 3 000 руб.
Отметим, что на всех разрешённых городской администрацией торговых точках ёлки продаются согласно всем необходимым документам. Недавно предприимчивый горожанин попытался нажиться на продаже елей, но его сразу задержали полицейские и оштрафовали. Так что если увидите где-то распродажу вне согласованного списка – значит она ведётся незаконно, и качество хвойных деревьев может вызывать сомнения.
Напомним, что за незаконную рубку новогодних елей предусмотрены административные штрафы: для граждан - в размере от 3 до 4 тысяч рублей; - для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; - для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб, причиненный лесному фонду, составит более 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет. И штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
Пока городская администрация определила 16 мест под ёлочные ярмарки, которые начнут свою работу с 12 декабря.
Ленинский район
- Луговая, 58
- Новоивановская, 10а
- Фадеева, 12б
Советский район
- Кирова, 32
- Лермонтова, 75
- Маковского, 210
Фрунзенский район
- Океанский проспект, 41
Первореченский район
- Анны Щетининой, 19
- Аллилуева, 6
- Жигура, 48
- Руднева 1б
- Руднева 13в, стр. 3
- Постышева, 47
- Вице-адмирала Сабанеева, 16
Угольная
- Пшеницына, 22
С 17 декабря этот список расширится и добавятся новые адреса:
Ленинский район
- Всеволода Сибирцева, 67
- Светланская, 177
- Шилкинская, 21.
Советский район
- Русская, 52
Фрунзенский район
- Верхнепортовая, 68
Первореченский район
- Карьерная, 22
- проспект Красного Знамени, 73
- проспект Красного Знамени, 90
- проспект Красного Знамени, 114
- Нахимова, 1
- Уральская, 6
Первомайский район
- Воронежская, 1
- Кипарисовая, 22
Также купить праздничное дерево можно с 22 декабря на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади.
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