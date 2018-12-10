«Илья Лагутенко - это русский Мик Джаггер»

«Вахтенный журнал» - так называется книга, вышедшая к юбилею основателя и бессменного лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. Её жанр - необычный: фанбук, то есть книга, написанная друзьями и поклонниками группы.

Это краудфандинговый проект, выполненный при помощи сервиса Planeta.ru. - Мне близки и понятны идеи «сделай сам» и коллективного творчества на собственные средства, а также возможность лично повлиять на результат, стать полноправным участником процесса, - говорит по этому поводу сам Лагутенко. - Подобный проект - не массовый продукт. Это что-то вроде очень специального подарка для узкого круга хорошо знакомых людей.

В процессе подготовки книги поклонники «Мумий Тролля» со всего света прислали более 700 историй, лучшие из которых составили фанбук. «Это портрет поколения, родившегося и выросшего под музыку «Мумий Тролля», пережившего под эту музыку лихие 90-е, туманные нулевые, яркие 10-е… Это сборник историй, происходивших с поклонниками «Мумий Тролля» и связанных так или иначе с творчеством любимой группы», - говорится в предисловии. «Вахтенный журнал» дополнили истории гастрольных приключений музыкантов и неизвестные факты из жизни мумиев и троллей. Завершают фанбук ответы Ильи Лагутенко на 50 вопросов, присланных ему в социальной сети «ВКонтакте». Илья Игоревич проливает свет на будущее музыкального фестиваля V-ROX во Владивостоке, откровенничает о том, как родились слова «Мумий Тролль» и «рокапопс», рассказывает о своих первых выступлениях ещё в доперестроечном Владивостоке.

Среди авторов историй, вошедших в книгу, - как рядовые, так и статусные слушатели «Мумий Тролля». Марк Предченко из Луганска рассказывает о том, как он слушал мумий-хит «Медведица» в 2014 году под обстрелами с воздуха. Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв прямо из-за решётки прислал историю о том, как он помогал группе со съёмками клипа «Четвёртый троллейбус»…

Перелистаем «Вахтенный журнал».

Диджей Фёдор Фомин: «Мои встречи с участниками этой легендарной группы начались в далёком 1982 году… Тогда ни я, ни они не подозревали, что они станут теми, кем стали. Леонид Бурлаков (музыкальный продюсер, работавший с «Мумий Троллем», Земфирой и «Братьями Грим» - ред.) был для меня гуру среди ведущих дискотек города Владивостока. На Сдвига (экс-басист группы Евгений Звидённый - ред.) смотрел с уважением как на парня, владеющего каратэ и в то же время тусующегося с неформалами. Пунгин (барабанщик группы - ред.) был просто офигенным парнем и барабанщиком, с которым мы тусовались в одном творческом объединении. С Ильёй нас жизнь сводила с самых первых дней его вхождения в историю».

Композитор, продюсер Александр Шульгин: «Не знаю, кому раздавал до меня демокассеты «Мумий Тролль», но у меня есть ощущение, что никому. Когда я включил демо, то уже на четвертом треке сказал: «Звоните, вызывайте человека». А это было вечером, в районе 11 часов. И через час приехал некто Леонид Бурлаков. Приехал и ждал в приёмной в очереди… МТ… был классическим стартапом, в который я и инвестировал, равно как сегодня инвестирую в технологические стартапы и криптокомпании… Тут было всё: от умных творческих стратегий, которые мы предлагали рынку, до сложных разговоров с трендсеттерами и СМИ, которые категорически не хотели ставить «Мумий Тролль» в эфиры… Я взял пять кассет и разослал их в Gala, «Cоюз», PolyGram, МTV и не помню, кто пятый. Разослали анонимно, с просьбой дать фидбэк. И ВСЕ отзывы были отрицательными. Это исторический факт… Такой музыки, как МТ, раньше на рынке не было, люди её не знают, ни с чем иным схожим и успешным на российском рынке не было возможности сравнить, а визионерского мышления мало, можно сказать, нет вообще среди игроков рынка. Одни копируют создание продукта, другие тоже стараются идти шаблонно. Наша цель была в том, чтобы с этим инновационным музыкальным продуктом так или иначе рынок был взят».

Музыкальный критик Артемий Троицкий: «Первое, точнее даже нулевое знакомство с «Мумий Тролль» у меня состоялось году в 1990, когда ко мне домой в Москве пришёл ходок из Владивостока и принёс записи песен владивостокских групп. Среди них была запись «Мумий Тролль» под названием «Аллоу, Попс!»… Потом случился 1996 год, когда ко мне пришёл Лёня Бурлаков… Он выдал мне кассету или диск с той записью, которую они сделали в Лондоне. Я довольно быстро послушал эту запись, и она мне дико понравилась… Это была совершенно другая музыка по сравнению с тем, что представлял собой русский рок. В музыкальном плане она была актуальнее, в общем-то, это был брит-поп, который у нас в то время практически никто не играл. Во-вторых, мне с самого начала очень понравились тексты Ильи, и я вообще считаю, что он очень недооцененный автор текстов. У нас люди привыкли судить о рок-текстах по мерилам какой-то классической поэзии, сколько там умных слов, насколько витиеваты образы и так далее. У Ильи поэзия очень простая, абсолютно нелогичная, я бы сказал, во многом дадаистская. Она находится совершенно вне традиций русской текстовки - и роковой, и бардовской, и классической… Пункт номер три: мне Бурлаков, естественно, показал фотографии. Тогда я впервые увидел физиономию Ильи Лагутенко. Я сразу сказал: это русский Мик Джаггер. Я впервые вижу по-настоящему сексапильного и озорного русского рок-фронтмена. Он был очень похож на свои песни. До этого, я считаю, у нас был единственный секс-символ рока - это Витя Цой. Но Цой - это другой типаж. Цой - это герой, секс-символ экзотический такой. А Илья как раз был просто такой живой, озорной, сексуальный парень. И опять же, это было совершенно не в традициях тоскливого русского рока. Я считаю Илью по-настоящему талантливым человеком. А человек по-настоящему талантливый отличается от человека просто талантливого тем, что люди просто талантливые находят какую-то свою фишку и потом её эксплуатируют до самого финала. А вот Лагутенко как человек по-настоящему талантливый всё время занимается поисками… Каждый его следующий альбом отличается от предыдущего… Я очень редко… встречался с тем, чтобы какие-нибудь там шестые-седьмые-восьмые по счёту альбомы группы оказывались лучше, чем первый-второй-третий. Обычно все потрясающе дебютируют, а потом занимаются самоповторами, причём каждый раз всё скучнее и скучнее. А я считаю лучшим альбомом группы «Мумий Тролль» двойной альбом «8», который действительно 8-й по счёту. Записать свой лучший альбом восьмым по счёту дозволено только великим людям, типа Дэвида Боуи».