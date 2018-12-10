Одним кандидатом в губернаторы Приморья стало меньше

В понедельник, 10 декабря, в крайизбирком поступило заявление от кандидата в губернаторы Приморья Игоря Степаненко с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов.

Как сообщила «Вестям: Приморье» председатель избирательной комиссии Татьяна Гладких, по закону сегодня последний день, когда принимаются такие заявления.

Аннулирование регистрации Степаненко рассмотрят на ближайшем заседании избирательной комиссии.

Добавим, что генерал Степаненко участвовал во всех теле- и радиодебатах, оплачивал из избирательного фонда рекламные билборды и листовки, однако в СМИ агитации не размещал.

Как заявил сам Степаненко, он проанализировал результаты социологических исследований по своему рейтингу и пришел к выводу, что не успевает мобилизовать электорат. Поскольку "почетные" второе и третье места бывшего вице-губернатора и начальника наркоконтроля по Приморью не устраивают, он решил вовсе отказаться от выборов.

- Считаю своим гражданским долгом не ставить личные политические амбиции выше государственных задач. Выражаю искреннюю признательность всем, кто меня поддержал, - сделал заявление теперь уже бывший претендент на пост губернатора Приморья.

Напомним, что генерал-лейтенанта в отставке Игоря Степаненко на выборы выдвинула партия «Патриоты России». В обращении к своим сторонникам Степаненко поблагодарил всех за поддержку.

В результате в выборах участвуют четверо кандидатов: Олег Кожемяко, Роза Чемерис, Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко.