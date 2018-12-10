Путин одобрил идею Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток

Российский президент Владимир Путин наложил утверждающую резолюцию на письмо врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Письмо содержит аргументированную инициативу переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Ранее Кожемяко заявлял, что его инициативу одобрил глава российского правительства Дмитрий Медведев, а глава администрации президента Антон Вайно отнесся «в целом положительно».

В середине осени пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что в Кремле видят много доводов в пользу переноса столицы ДФО.

В ноябре вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить Путину исчерпывающий доклад, обосновывающий целесообразность такого переноса.

Кожемяко аргументировал необходимость переноса тем, что это будет правильно и справедливо. Ведь Владивосток избран столицей Восточного экономического форума, куда приезжают лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 2012 году принимал саммит АТЭС.

- Владивосток - это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура - всё говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке, - уверен Кожемяко.

Он отмечал, что статус административного центра Дальнего Востока принесет региону дополнительное финансирование и заслуженное внимание властей.

КСТАТИ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее успокоил своих земляков по поводу резонансной темы переноса столицы. На его взгляд, приамурский регион более выгодно расположен, чем Приморье, поэтому все разговоры о смене столицы Дальневосточного федерального округа нужно прекратить.

- Владивосток - типа полуострова, типа аппендицита. И стратегически этого делать нельзя. Ну, мы должны понимать, что есть политика, и она диктует свои условия. Там выборы, поэтому этот вопрос и возник. На самом деле штаб Восточного военного округа, а это главное, традиционно сегодня находится в Хабаровске. Передислоцировать его сегодня нереально. Поэтому относитесь к этому спокойно. Никто у нас столицу не заберёт, мы её просто не отдадим, - открыто заявил Фургал.