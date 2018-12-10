2018-12-10T18:19:17+03:00
Общество

Путин одобрил идею Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток

Резолюция президента не оставляет пространства для манёвра противникам этой инициативы, главным образом проживающим в Хабаровске
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments9
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

Российский президент Владимир Путин наложил утверждающую резолюцию на письмо врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Письмо содержит аргументированную инициативу переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Ранее Кожемяко заявлял, что его инициативу одобрил глава российского правительства Дмитрий Медведев, а глава администрации президента Антон Вайно отнесся «в целом положительно».

В середине осени пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что в Кремле видят много доводов в пользу переноса столицы ДФО.

В ноябре вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить Путину исчерпывающий доклад, обосновывающий целесообразность такого переноса.

Кожемяко аргументировал необходимость переноса тем, что это будет правильно и справедливо. Ведь Владивосток избран столицей Восточного экономического форума, куда приезжают лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 2012 году принимал саммит АТЭС.

«Владивосток — это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке. Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура — все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке», — уверен Кожемяко.

Он отмечал, что статус административного центра Дальнего Востока принесет региону дополнительное финансирование и заслуженное внимание властей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Бесснежная зима воцарилась в Приморье
Новогодний городок сооружают в Спортивной гавани Владивостока
Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда
Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье
Более 13,5 тысяч браков заключили в Приморье в 2018 году
Жителям Владивостока заплатят за патроны и взрывчатку
Школьников Владивостока теперь кормят вкуснее и полезнее
Зарплату школьным водителям наконец повысят в Приморье
Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье
Житель Владивостока сутки провел на лодке в ледяном плену
Приморский собачник наткнулся в лесу на павшую лошадь
Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье
«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды
Жительницу Приморья осудили за жульничество с пособиями
Жители Владивостока эмигрируют на другие планеты
Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений