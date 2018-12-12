В известной приморской базе объявлений появился необычный лот: кто-то выставил на продажу породистого кота.

«Тайский као-мани - самый преданный и дружелюбный представитель из семейства кошачьих. Отлично находят общий язык с детьми, животными и теми, у кого нет опыта в общении с кошками», - говорится в объявлении.

Мистер Бейлис крайне расстроен тем, что хозяева уезжают в другую страну

По словам продавца – мистер Бейлис (так зовут котика) выполняет все необходимые функции домашнего любимца: помогает держать тело в тонусе, заставляя собирать карандаши, шарики и прочие мелкие детали упавшие «случайно» со стола, регулярно проводит осмотр холодильника, тщательно проверяет как вы застилаете кровать, чувствует дурные сны и вовремя запрыгивает вам на голову, спит за вас, пока вы работаете, чтобы его накормить, поет песни, иногда даже грустные. Тут же продавец пишет, что кот глухонемой на 90% и ждать от него мартовских песен не придётся.

Котик станет верным другом тому, кто не поскупится, чтобы его приобрести. Фото: farpost.ru

Расстаться с верным другом хозяина заставляет переезд в другую страну. Однако скрасить горечь разлуки, очевидно, должна немаленькая сумма, вырученная за мистера Бейлиса. За него автор хочет ни много ни мало - 530 тысяч рублей. Именно такая внушительная цена малыша и стала главным предметом обсуждения среди интернет-пользователей.

Пока объявление ещё актуально. «Комсомолка» следит за развитием событий и обязательно сообщит читателям, если найдётся желающий стать новым другом белому глухонемому котику.

Настоящая цена као-мани 45 тысяч рублей. Фото: farpost.ru

Справка «КП»

Као-ма ни (Khao Manee) – порода кошек из Таиланда. Они имеют древнюю родословную, которая прослеживается на сотни лет. Кошка упоминается в Tamra Maew, или в Кошачьей Книге Поэм. Эту породу могли держать и размножать только королевские особы. У кошек као-мани белая короткая, гладкая, блестящая, плотно прилегающая шерсть с малым подшёрстком или без него. Иногда белые котята рождаются с темными пятнами на голове, которые пропадают в первый год жизни. В редких случаях рождаются черно-белые котята или котята с примесями других цветов, например, рыжего. Глаза у них голубые, янтарные, зелёные или разноцветные. Так как као-мани очень редкая порода, в интернете ходит миф, что котёнок стоит до 20 тысяч долларов. В Великобритании котёнок может стоить около 650 фунтов, а кошка/кот для размножения — около 900 фунтов, что в переводе на российские деньги 30 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.