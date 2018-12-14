Во Владивостоке газетных киосков в 4 раза больше, чем положено, но их никто не собирается сносить

Власти Владивостока считают предпринимателей, продающих печатную продукцию, включая газету «Комсомольская правда», одними из самых добросовестных в секторе нестационарных торговых объектов (НТО). Муниципалитет намерен и дальше благоприятствовать работе газетных киосков. Сейчас в мэрии активно ведётся работа по заключению новых соглашений с бизнес-сообществом.

На фоне волны вопиющих случаев по закрытию газетно-журнальных киосков в регионах России Владивосток явно находится в выигрышном положении. Да, уходящий год оказался весьма нервным для всей сферы НТО. Мэрия на этот раз не церемонилась с «нелегалами» и теми, кто не платит по счетам. В буквальном смысле под ковш экскаватора попали десятки киосков и торговых точек, включая знаменитые павильоны по продаже беляшей на Адмирала Фокина. Едва ли не после каждой ревизии ответственные чиновники прогнозируют очередные поступления в казну города - платежи за аренду, налоги.

Киоски по продаже «пищи духовной» - газет и журналов, сопутствующих товаров - остались целёхоньки. Весь рынок по распространению печати в законодательном плане чист, как белый лист глянцевой бумаги. Поэтому у властей к киоскёрам меньше всего вопросов.

В управлении экономического развития администрации города Владивостока приводят в пример компании «Владпресса», «Печать Владивосток», «Пресс-экспресс» и других игроков рынка.

- Все они работают легально, не уходят в тень и своевременно перечисляют арендные платежи в бюджет. Также владельцы газетных киосков всегда выполняют любое предписание, в том числе и запросы по приведению внешнего вида торговых точек в порядок, - отметили в ответе на запрос «КП».

- В отличие от западных регионов России, у нас нет такого, чтобы газетные киоски сносили безосновательно. Владивосток в этом разрезе, слава тебе господи, такие неприятности не коснулись. Мы в любом случае работаем в тесном диалоге с мэрией, все вопросы стараемся в правовом поле решать, - рассказала оперативный управляющий группы компаний «Владпресса» Екатерина Гурова. - Проблема лишь в том, что очень долго решаются земельные вопросы. Сейчас наконец-то утвердили схему размещения нестационарных объектов. Очень ждём, что в следующем году город нам начнёт выдавать конкретные документы на землю. Чтобы инвестировать в современные киоски, хочется быть уверенным, что тебя через год не попросят убраться с облюбованного места. Нужны долгосрочные договоры, чтоб видеть перспективу.

В мэрии пояснили: перспектива у каждого участника газетно-журнального фронта просматривается, причём на 7 лет. С правом дальнейшего продления.

25 сентября 2018 года вступило в силу постановление № 2589. Отныне каждый участник рынка нестационарной торговли должен попасть в официальную схему размещения. Соглашения заключаются на 7 лет. Предполагается, что если предприниматель добросовестно выполняет свои обязательства, соглашение будет продлеваться ещё на такой же срок. Исключения составляют «сезонные» или временные торговые точки.

Вот официальная статистика от управления экономического развития. На сегодняшний день на территории Владивостокского городского округа числится чуть больше 250 газетных киосков. Для Владивостока это достаточное количество, оно даже превышает расчётный региональный норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции (в 4,2 раза выше из расчёта на 10 тысяч человек).

Кстати, последняя крупная реформа газетных киосков прошла в новоявленной столице ДФО в 2010-11 годах. Тогда перед саммитом АТЭС обновлялись все киоски на гостевом маршруте. Вместо старых «коробок» времён «Союзпечати» город получил приличные современные киоски.

- Тогда мы установили достаточно большое количество новых киосков по всем гостевым маршрутам. Естественно, за свой счёт. Это стоило нам немалых денег. Хотя, чего таить, в 2010-11 годах ситуация с продажами печатных СМИ была гораздо веселее нынешней, - вспоминает Екатерина Гурова.

По словам участников рынка распространения печати, в их хозяйстве решающее значение приобретает так называемый «импульсный спрос». Значительным подспорьем в своё время для газетных киосков стали коллекционные издания и вложения. Поэтому киоскёры ждут свежей порции креатива от своих партнёров издателей.

Практически все газетные киоски в городе находятся именно на гостевом маршруте, уточняют в администрации Владивостока. Их не затронул запрет на размещение НТО на этой территории. Более того, когда на гостевом маршруте наводили лоск, заявления на установку дополнительных объектов от владельцев газетных киосков рассматривались положительно, и многие из них одобрены.

А в это время

Что касается облика киосков, то, как сообщили «Комсомолке» в управлении градостроительства и архитектуры, сейчас полным ходом готовится творческий конкурс дизайн-проектов типовых архитектурных решений для НТО. Смотрины затронут и внешний вид киосков по продаже газет. Победителей назовут уже в следующем году.