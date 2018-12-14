«# Приморье за спорт»: во Владивостоке определили лучших спортсменов 2018 года.

14 декабря в Администрации Приморского края подвели итоги уходящего спортивного года. По результатам 2018 года назвали самых выдающихся спортсменов и тренеров края в различных видах спорта, которые были отмечены грамотами и наградами.

Выдающихся спотсменов и их наставников награждал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и Вице-губернатор Константин Межонов.

Временно исполняющий обязанности главы региона поблагодарил собравшихся за то, что они высоко несут знамя спортивных достижений края и передают опыт молодому поколению.

- Спорт в Приморском крае был есть и будет всегда. Нам важно видеть наших детей здоровыми и сильными. Мы будем прилагать все усилия, чтобы они бесплатно занимались в муниципальных спортзалах, доплачивать из краевого бюджета тренерам и федерациям. И эти шаги мы уже делаем, потому что понимаем, как важен спорт в жизни каждого человека, - отметил Олег Кожемяко.

Вице-губернатор Константин Межонов отметил, что за этот год приморские спортсмены завоевали около 1000 наград.

- Вы подаете пример нашему подрастающему поколению и показываете ему какой нужно вести образ жизни. Сегодня я могу сказать, что приморской молодежи есть на кого ровняться, - отметил он.

Спортсменов и тренеров награждали в нескольких номинациях. Среди них: спортивный резерв года, награда в честь 20-летия со дня образования гребли на лодках «Дракон», награда за высокие спортивные результаты, лучшая спортивная федерация, лучший спортсмен по адаптивному спорту и другие.

Самой же главной была номинация «Спортсмен и тренер 2018 года».

Обладателями этой номинации стали такие известные приморские спортсмены как гребец Иван Штыль, занявший в этом году 1 место на Чемпионате Мира в гребле на байдарках и золотой призер Чемпионата Европы по кикбоксингу Александр Захаров. Их тренера Игорь Бульбатенко и Андрей Подоплелов также получили награду.

Также в список лучших атлетов Приморского края в 2018 году вошли победитель Чемпионата Мира по спидвею Артем Лагута и его тренер Игорь Столяров. Победитель Чемпионата Европы по самбо Евгений Еремин и его тренер Алексей Писаренко. Серебряный призер Чемпионата Европы по пауэрлифтингу Ангелина Еловикова и её тренер Костас Телидис. Воспитанница Николая Паничкина, занявшая второе место Чемпионата Европы по ушу Татьяна Шурмистрова.

Также среди лучших спортсменов было немало кудоистов, получивших золотые и серебряные медали на прошедшем Чемпионате Мира. Это спортсмены Гегам Манавазян, Константин Караульных, Игорь Пермин, Андрей Черных, Александра Савичева, Андрей Гришин, и их тренеры Юрий Бородий и Владимир Резепкин.

Все победители номинаций были награждены почетными грамотами и кубками, а участники мероприятия получили памятные сувениры от Администрации края.