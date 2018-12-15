2018-12-17T00:50:33+03:00
Политика

В Приморье объявлен «день тишины» перед губернаторскими выборами

Сегодня запрещена любая форма агитации за какого-либо кандидата
Василий ПОЛИКАРПОВ
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«День тишины» объявлен на всей территории Приморья.«День тишины» объявлен на всей территории Приморья.
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Сегодня, 15 декабря, в Приморье объявлен «день тишины» перед губернаторскими выборами.

По закону в этот день запрещается любая форма агитации за того или иного кандидата. Запрет распространяется на предвыборные ролики в теле- и радиоэфире, расклейку агитационных плакатов с изображением кандидата. Также сегодня запрещено раздавать буклеты, листовки и иной печатный материал агитационного характера. Кандидатам запрещено проводить встречи с избирателями.

Запрет не распространяется на ранее размещенные рекламные плакаты. Стоит отметить, что призывы принять участие в голосовании не являются агитацией. Взывать к гражданскому долгу, не называя конкретного кандидата или политическую партию, можно как в «день тишины», так и в день голосования.

«День тишины» существует для того, чтобы дать возможность избирателям в спокойной обстановке определиться с выбором.

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