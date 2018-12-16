Сегодня, 16 декабря, в Приморье проходят выборы губернатора Приморья. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. «Комсомольская правда» следит за ходом голосования и ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Всего в крае с учетом досрочных выборов организовано 1570 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей составляет 1 миллион 456 тысяч человек.

За ходом выборов будут наблюдать не только представители от всех четырех кандидатов, но также более 20 депутатов от государственной думы России и членов центральной избирательной комиссии, общественная палата России и палата Приморского края, а также движение в защиту прав избирателей «Голос».