2018-12-16T03:19:02+03:00
Политика

Выборы губернатора Приморья 16 декабря 2018: избирательные участки открылись, голосование началось

«Комсомольская правда» сегодня ведет текстовую онлайн-трансляцию и наблюдает за ходом голосования [онлайн]
Алексей САМУСЬКОВАлександр СЫРЦОВ
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Жители Приморья выбирают губернатора региона.Жители Приморья выбирают губернатора региона.
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Сегодня, 16 декабря, в Приморье проходят выборы губернатора Приморья. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. «Комсомольская правда» следит за ходом голосования и ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Всего в крае с учетом досрочных выборов организовано 1570 участковых избирательных комиссий, а общее число избирателей составляет 1 миллион 456 тысяч человек.

За ходом выборов будут наблюдать не только представители от всех четырех кандидатов, но также более 20 депутатов от государственной думы России и членов центральной избирательной комиссии, общественная палата России и палата Приморского края, а также движение в защиту прав избирателей «Голос».

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