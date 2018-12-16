2018-12-16T18:54:16+03:00
Политика

Олег Кожемяко: Приморье должно перейти от лёгкого шторма последних месяцев к стабильной жизни и работе

Сторонники встретили кандидата-самовыдвиженца аплодисментами, не дожидаясь подсчёта всех голосов
Оксана КИСЕЛЁВА
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Олег Кожемяко пожелал Приморью избавиться от лёгкого шторма и перейти к стабильности.Олег Кожемяко пожелал Приморью избавиться от лёгкого шторма и перейти к стабильности.
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Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко после завершения голосования заехал в штаб общественной поддержки. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», на часах было около 23:30, а на большом экране с данными Центризбиркома - 70,11% уже подсчитанных голосов. На тот момент Андрея Андрейченко поддержали 26,5% избирателей, Олега Кожемяко - 59,85%, Алексея Тимченко - 5,42% и Розу Чемерис - 3,93%.

Собравшиеся в штабе политики и общественники встретили главу региона громкими аплодисментами, а журналисты спросили о настроении. Кожемяко, который с 26 сентября 2018 года является врио губернатора, выглядел уверенно и признался, что чувствует себя на позитиве.

- Уже через месяц после начала работы здесь я понял, что от лёгкого шторма, который испытывало последние месяцы в период безвластия, Приморье должно перейти к стабильной жизни, работе, уверенности в завтрашнем дне. В случае победы придётся, конечно, много работать всем, но эта работа - во благо Приморья и его жителей, во исполнение наказов и пожеланий, искоренения тех проблем, которые были допущены в последнее время. Вместе со всеми в течение двух месяцев проделана большая работа, и уже сформировано понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать. Безусловно, мы будем обновлять команду и будем опираться на помощь федерального центра, на финансовую помощь, - сказал глава региона.

По его словам, поездки по городам и районам края, встречи с населением помогли ему максимально понять проблемы в производственной и социальной сфере; понять, что нужно приморцам.

- В сфере экономики будем ориентироваться на поддержку существующих предприятий - чтобы они и дальше успешно работали, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Должны заработать наши судоремонтные заводы: по ремонту и рыболовного флота, и танкерного, рефрижераторного.

Собеседник заверил, что продолжится ремонт дорог, мостов, установка детских и спортивных площадок, а также реализация программы "Приморская рыба", поддержка медиков, учителей и других жителей.

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