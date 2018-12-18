2018-12-18T09:38:41+03:00
Происшествия

ЧП в торговом порту Владивостока: спецтехника перерезала рабочего пополам

Следствие уже проводит проверку по факту гибели 28-летнего работника на территории морского порта [обновлено]
Анна ПЛЕТНЕВА
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В контейнерном терминале АО «ВМТП» погиб 28-летний рабочий. Фото: ВМТП.В контейнерном терминале АО «ВМТП» погиб 28-летний рабочий. Фото: ВМТП.
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Чрезвычайное происшествие случилось во Владивостокском морском торговом порту 17 декабря. 28-летний рабочий погиб под колёсами крана.

Около 14:40 два человека шли по причалу и, скорее всего, просто не услышали приближение мобильного контейнерного перегружателя. В ходе выполнения погрузочных работ в контейнерном терминале ПАО «ВМТП» козловой кран марки Kalmar наехал на 28-летнего мужчину и переехал его дважды. По предварительной информации, кран переезжал с места на место. В результате парень получил травмы, несовместимые с жизнью: его буквально перерезало пополам.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации отметили, что ведомство уже подключилось к проверке по факту случившегося.

- Следователи проводят процессуальную проверку по признакам причинения смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Дарья Немцева.

К слову, и на технике, и по всей территории порта стоят камеры видеонаблюдения, записи с которых уже изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Обновление 12:43

- 17 декабря на территории порта произошёл трагический случай - погиб сотрудник сторонней организации, оказывающей услуги ВМТП. На место трагедии сразу же прибыли врачи скорой помощи и сотрудники полиции. По предварительной информации, мужчина был смертельно травмирован козловым краном, так как в нарушение правил техники безопасности передвигался по подкрановым путям, перемещение по которым категорически запрещено. ВМТП выражает соболезнования родственникам погибшего, его семье будет оказана материальная помощь, - прокомментировал инцидент представитель ПАО «ВМТП» Михаил Соколов.

Владивостокский морской торговый порт входит в транспортную группу FESCO - актива промышленной Группы «Сумма». Напомним, в конце марта 2018 года силовики провели обыски в штаб-квартире ПАО «ВМТП» на улице Стрельникова. Перед этим совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата арестовали в Москве. По сообщению источника «Комсомолькой правды» - Владивосток", обыски также проходили в другой компании группы FESCO – ООО «Дальрефтранс».

Чуть позже, в июне, Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела против владельцев группы «Сумма» – братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении средств из бюджета, арестовал все банковские счета «Владивостокского морского торгового порта». Об этом корреспонденту «Комсомолки» тогда же сообщил представитель порта.

Справка «КП»:

Группа «Сумма» владеет активами во многих секторах бизнеса. Это нефтегазовый сектор, строительство, портовая логистика и инжиниринг. Помимо компании FESCO, «Трансконтейнера», Владивостокского и Новороссийского морских торговых портов группе принадлежит почти 50 % без одной акции Объединенной зерновой компании.

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