Бывший первый вице-губернатор Приморья дорого заплатит за участие в бизнесе

В Приморье суд вынес обвинительный приговор бывшему первому вице-губернатору. В команде экс-губернатора Владимира Миклушевского именно Василий Усольцев курировал весь экономический блок.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская пояснила:

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Г-н Усольцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 289 Уголовного кодекса РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности, то есть участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с покровительством такой организации в иной форме).

Усольцев перед отправкой в СИЗО в конце 2017-го.Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

Сначала сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю, а затем поочередно следствие и суд установили: подсудимый без зазрения совести совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью. Совместно со своим компаньоном Усольцев «систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности, которой распоряжался по своему усмотрению».

По приговору суда бывший первый вице-губернатор выплатит значительный штраф - 6 миллионов 300 тысяч рублей. Его сообщник заплатит ещё 1 миллион и 100 тысяч рублей. Усольцеву запрещено в течение двух лет и 10 месяцев занимать определённые должности.

Чиновника задержали в конце ноября 2017 года после обысков в его квартире и в структуре под названием «Инвестиционное агентство Приморского края». Во время следствия бывший зам Миклушевского провёл несколько месяцев в СИЗО, напоминает «КП». В конце декабря того же года решение Ленинского суда об аресте чиновника отменила апелляционная инстанция. Усольцев вышел на свободу под подписку о невыезде, ожидая решение суда.

К слову, в начале 2000-х Усольцев запомнился своей депутатской работой в Госдуме на позиции заместителя председателя комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.