Инаугурация губернатора Приморского края: онлайн-трансляция

Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, состоится во Владивостоке сегодня, 20 декабря. Представители политического истеблишмента и общественности поздравят политика с избранием, а он, в свою очередь, произнесёт присягу на верность народу. «Комсомольская правда» будет вести онлайн-трансляцию.

Торжественная церемония впервые пройдёт в здании Приморской сцены Мариинского театра. До этого, 22 сентября 2014 года, аналогичную клятву, только в «белом доме», произносил экс-губернатор Владимир Миклушевский.

Повторные выборы главы Приморья прошли в минувшее воскресенье, 16 декабря. Явка составила 46,35 %. По итогам подсчетов ста процентов протоколов врио губернатора края Олег Кожемяко набрал 61,88 % голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко - 25, 16 %, Алексей Тимченко из «Партии роста» - 5,17 %, Роза Чемерис («За женщин России») - 3, 80 %.