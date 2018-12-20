2018-12-20T07:51:58+03:00
Политика

Инаугурация губернатора Приморского края: онлайн-трансляция

Олег Кожемяко произнесёт клятву и расскажет о ближайших планах [онлайн]
Алексей САМУСЬКОВАлександр СЫРЦОВ
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Олег Кожемяко сегодня официально вступит в должность губернатора Приморского края. Фото: Александр Хитров.Олег Кожемяко сегодня официально вступит в должность губернатора Приморского края. Фото: Александр Хитров.
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Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, состоится во Владивостоке сегодня, 20 декабря. Представители политического истеблишмента и общественности поздравят политика с избранием, а он, в свою очередь, произнесёт присягу на верность народу. «Комсомольская правда» будет вести онлайн-трансляцию.

Торжественная церемония впервые пройдёт в здании Приморской сцены Мариинского театра. До этого, 22 сентября 2014 года, аналогичную клятву, только в «белом доме», произносил экс-губернатор Владимир Миклушевский.

Повторные выборы главы Приморья прошли в минувшее воскресенье, 16 декабря. Явка составила 46,35 %. По итогам подсчетов ста процентов протоколов врио губернатора края Олег Кожемяко набрал 61,88 % голосов. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко - 25, 16 %, Алексей Тимченко из «Партии роста» - 5,17 %, Роза Чемерис («За женщин России») - 3, 80 %.

Инаугурация губернатора Приморья.

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