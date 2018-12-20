Неожиданный поворот: премиальный 101 бензин завоёвывает приморских автоледи

Компания «ННК» выпустила новый высокооктановый бензин, разработанный специально для Дальнего Востока. Премиальное топливо, обладающее улучшенными эксплуатационными и мощностными характеристиками, уже полюбилось многим автолюбителям. Корреспондент «КП» - Владивосток» пообщался с водителями, которые успели опробовать новинку.

101-й бензин под брендом GreenEco появился на российском рынке впервые. Выпуск высокооктанового топлива взяла на себя группа компаний «ННК». Премиальный сегмент горючего создавался на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, прошедшем масштабную модернизацию. Достаточно сказать, что инвестиции в предприятие превысили 3 миллиарда долларов. В разработке бензина приняли участие эксперты компании BASF, занимающей лидирующие позиции на мировом рынке в химической отрасли.

Специалисты постарались учесть не только погодные условия, но и своеобразную манеру вождения местных автолюбителей.

При этом специалисты постарались учесть не только погодные условия, но и своеобразную манеру вождения местных автолюбителей. Среди дальневосточников много любителей дрифта и драгрейсинга. Эти автомобильные дисциплины получили широкое признание масс и официальный спортивный статус.

Как девушка современная и ценящая красоту и оригинальность, я, естественно, захотела стать одной из первых, кто на собственном опыте проверит, чем хороша новинка. Ключевым преимуществом 101 топлива называют повышение мощности и улучшение разгонной динамики автомобиля. Честно признаюсь, обе эти опции мне совершенно неинтересны – я езжу очень аккуратно, порой даже нервируя мужчин - «гонщиков» в потоке рядом. А вот заявленная защита топливной системы и облегченный запуск двигателя при отрицательных температурах заставили обратить внимание на 101-й. Намучившись в своё время с запуском предыдущего автомобиля, от нового, купленного только в августе, не хотелось неприятных сюрпризов.

Для старта тест-драйва была выбрана автозаправка на Баляева (Луговая, 89а). Помимо непосредственно бензоколонок, здесь есть минисупермаркет с автотоварами и продуктами питания. И приятное открытие – витрина со свежей выпечкой и аппарат с кофе! В моем активном графике купленные тут круассан и стакан капучино и стали завтраком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683081" frameborder="0"></iframe> Витрина со свежей выпечкой и аппарат с кофе на заправке.

Итак, заливаю 30 литров 101-го. Известная аксиома, когда помыл машину – она лучше едет. Это правило работает и с бензином. Первые впечатления отличные, но, напомню, для меня основную проверку новое топливо будет проходить после ночных морозов. Собственно, долго ждать не пришлось, за ночь температура опустилась до -17 градусов. Наверное нет автолюбителей, которые не играли в угадайку «заведется - не заведется», спускаясь морозным утром к машине. Я - не исключение. С легким волнением использую автозапуск – все отлично! А ведь в свое время мне пришлось изрядно помучиться, предыдущий автомобиль зимой категорически отказывался заводиться с пульта сигнализации. Сейчас же всё ровно, утренней проверкой 101-й заработал первый плюсик.

Еще на заправке я с интересом наблюдала, кто же покупает новое топливо. Оказалось, оно пользуется спросом, как и у мужчин, так и у девушек. Вполне естественно, что я не удержалась и расспросила автомобилистов о первых впечатлениях от заправки премиальным бензином.

- Раньше заливал АИ-95, теперь решил попробовать новинку. Сначала относился скептически, но после нескольких дней использования заметил, что машина работает тише на холодную, движок заводится с пол оборота, да и разгоняться машина стала быстрее, - поделился Михаил Петренко, автомобилист из Владивостока.

- Езжу на 101-м вторую неделю, пока всё устраивает. Мне кажется, динамика стала гораздо лучше, автомобиль буквально подрывает с места. Единственное, цена немного кусается, но, как говорится, за хорошее надо платить, - отметил ещё один приморский автомобилист.

- Осенью муж подарил мне новую машину, и практически сразу я перешла на 101 бензин. Меня всё устраивает, автомобиль ведёт себя хорошо. Цена не пугает, я готова платить за качество. Ведь, например, покупая брендовую сумочку, мы девушки, не ожидаем, что она будет стоить дешево, - делится Татьяна Панина, автоледи из Владивостока.

Кстати, о цене. Она действительно выше АИ–98. Литр 101-го в Приморье обойдётся в 69 рублей. Специалисты компании «ННК» объяснили, что стоимость нефтепродукта связана с затратами на его производство - использование дорогостоящих компонентов и технологий. При этом топливо не уступает европейским аналогам. Для меня это весомый аргумент.

Премиальное топливо уже полюбилось многим автолюбителям.

На данный момент 101-е топливо можно приобрести на ряде заправок в Хабаровском крае, Благовещенске и в Приморье, на остальных АЗС в продаже остался старый добрый АИ-98. Некоторые скептики выступили с заявлениями, что октановое число в новом бензине не достигает заявленной величины, якобы это маркетинговый ход, чтобы продавать бензин дороже. Специалисты компании-производителя отвечают: на кону стоит репутация фирмы. Работники отрасли не намерены вводить в заблуждение потребителей. К тому же при производстве осуществляется жёсткий контроль со стороны проверяющих органов, в том числе федеральных структур.

- Лучше один раз попробовать, - уверены представители «ННК».

Пожалуй, соглашусь. Неделя проверки показала – утром автомобиль ведет себя отлично. Заводится, с пол оборота, работает стабильно. И если 101-й гарантирует мне отсутствие проблем с запуском двигателя после самых жестоких ночных морозов, игра стоит свеч – мои нервные клетки стоят дороже.

101-й бензин идеально подходит для прекрасных дам, хотя и создавался для брутальных автогонщиков.

Надеюсь, по весне подтвердится и более бережное отношение к топливной системе. Тогда вместо автосервиса заеду на АЗС ННК и напишу благодарность. Ведь окажется, что 101 бензин – идеальное топливо для нас, прекрасных дам, хотя создавалось для брутальных автогонщиков.