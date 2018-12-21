Жизнь после «Зубра»

21 декабря 2008 года - знаковая дата в новейшей истории Владивостока. В этот день череда протестов местных автомобилистов против очередного повышения пошлин на ввоз подержанных иномарок завершилась силовой акцией. Прямо на центральной площади города митингующих разгоняли и «винтили» бойцы подмосковного спецотряда милиции «Зубр», переброшенные во Владивосток самолётами.

Автомобилисты ещё и не подозревают, что через час начнётся разгон демонстрации. Он войдёт в историю Приморья.Фото: Юрий МАЛЬЦЕВ

Слава богу, никого не убили, не искалечили и не «закрыли» - обошлось синяками. Но для Владивостока - до тех пор «непоротого» города - это стало шоковой терапией. Вскоре оказалось, что лидеры протеста - а их была целая толпа, только общественных движений насчитывалась гроздь, - устали, или испугались, или даже стали системными единороссами. Несдающимся возмутителем спокойствия остаётся только депутат-коммунист Артём Самсонов, попавший в публичную политику как раз в те дни, и несколько его соратников. Из представителей власти чуть ли не единственным, кто повёл себя в декабре 2008 года достойно, оказался Пётр Савчук (ныне - замглавы Росрыболовства), буквально на следующий день после явления «зубров» ушедший с поста главы приморского отделения «Единой России». Стоит вспомнить и руководителя краевого государственного (!) телевидения Валерия Бакшина, не побоявшегося в отличие от коллег показать творившееся на площади в эфире. А вот тогдашний мэр Владивостока Игорь Пушкарёв заявил: акция была подавлена «жёстко, но справедливо». И намекнул на заокеанское финансирование протестов.

Женщина с японским флагом в центре Владивостока.Фото: Юрий МАЛЬЦЕВ

Никаких доказательств связи с мировой закулисой представлено не было, но логика чиновничьего мышления вполне понятна. Протестующие перекрывали Некрасовский путепровод, кое-кто размахивал японским флагом, ещё кто-то призывал приварить «жигули» к Транссибу… Власть должна была отреагировать - она и отреагировала. Причём, как мы теперь понимаем, ещё довольно мягко.

«Руль правый имеет право» - плакаты времён 2008 года.Фото: Юрий МАЛЬЦЕВ

К чему мы пришли за минувшие 10 лет? Правый руль уже никто не собирается запрещать, чего раньше многие боялись. Но не потому, что государство «услышало» дальневосточников (у государства очень избирательный слух), а потому, что в этом запрете больше нет смысла. Сначала обороты дальневосточного автобизнеса сбило повышение пошлин, потом появился «утилизационный сбор», ужесточились экологические требования, придумали «ЭРУ-ГЛОНАСС»… Но куда более серьёзный удар по отрасли нанесло падение рубля. Вслед за пикирующим рублём автобизнес сорвался в штопор. В пиковом 2008 году на Дальний Восток ввезли свыше полумиллиона иномарок; потом был провал, сменившийся постепенным восстановлением импорта до 250-тысячной отметки. В 2013-2014 гг. возобновилось угрожающее падение. В 2015-м через таможни Дальнего Востока ввезли всего 52 тысячи машин. Зато сейчас рынок снова на подъёме, хотя, конечно, о показателях 2008 года никто и не мечтает. Между сопками погрустневшей «Зелёнки» свистит ледяной ветер, но всё-таки она живёт. Золотой век сменился серебряным, потом бронзовым, алюминиевым… Металлов в таблице Менделеева ещё много, поклонников праворульного автопрома к востоку от Урала - тоже.

Леворукие машины постепенно завоёвывают Приморье. На заводе Mazda Sollers во Владивостоке.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Но время необратимо: Владивосток уже давно - не тотально праворульная территория. Это гость с Запада может удивиться обилию праворулек, а мы-то помним времена, когда они действительно составляли в местном автопарке абсолютное большинство. Не то - теперь: по городу носятся табуны леворульных авто. Не только люксовых «меринов» и «бэх», которые мелькали и раньше как символ крутости их хозяев, но и более или менее бюджетных «фордов», «киа» и прочих «рено», а то и леворульных «японок». Оно и понятно: зияющего ценового разрыва между новыми и подержанными машинами больше нет. Причём это не первые подешевели, а вторые подорожали.

Да и правый руль как таковой, похоже, постепенно теряет идейных сторонников. Есть ощущение, что среди состоятельных приморцев он уже считается чем-то почти неприличным. Тот, кто вчера ездил на праворульном «крузаке», сегодня пересел на «крузак» леворульный. Не обязательно салонный - он может быть и подержанным, просто привезён не из Японии, а откуда-нибудь ещё.

Владивосток по-прежнему - самый автомобилизированный город страны, но теперь это вызывает не столько гордость, сколько тревогу: что дальше? Пробки - всё глуше, перспектив решения дорожных проблем - от центра до Второй Речки - не видно. А теперь ещё и полпредство к нам переедет из Хабаровска - совсем хорошо станет.

Оценивать последствия 21 декабря можно по-разному. Пошлины тогда, естественно, повысили, в ответ дальневосточники изобрели «распилы». Стало ли лучше государству? Не уверен. От обвала праворульного бизнеса оно само понесло многомиллиардные убытки в виде не поступивших в бюджет пошлин. А российский рынок всё равно захватили не отечественные «лады», а иномарки, пусть с левым рулём. Стало ли лучше дальневосточникам? Тоже вряд ли. Жить стало дороже, жить стало тяжелей. С другой стороны, можно считать саммит АТЭС-2012, стройки, «свободные порты» и прочие дальневосточные гектары с ТОРами косвенным следствием в том числе тех самых протестов: в Кремле поняли, что с Дальним Востоком надо срочно что-то делать, пока он не опустел окончательно и не отвалился. Правда, никто не понимает, что именно нужно делать.

Между сопками погрустневшей «Зелёнки» свистит ледяной ветер, но всё-таки она живёт.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Протест по образцу 2008 года сегодня вряд ли возможен: и государство не допустит «автомобильного майдана», и, кажется, народные массы под праворульными лозунгами уже не соберутся. Хотя протестный потенциал никуда не делся. Не далее чем в сентябре Владивосток попал во все СМИ как непокорный город, «прокативший» московского назначенца Тарасенко и едва не избравший коммуниста Ищенко губернатором. Пламя протеста пришлось срочно гасить антикризисным менеджером - Олегом Кожемяко, среди предвыборных обещаний которого, кстати, был и пункт об отмене обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в бэушные машины.

…Не победил, кажется, никто. Зато декабрь-2008 уже настолько мифологизирован, что горожане в соцсетях спорят до цифровой хрипоты, иллюстрируя поговорку «врёт как очевидец». Так и рождаются легенды.