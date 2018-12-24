О бедном лососе замолвите слово. Экологи берут под охрану «красную рыбу» Дальнего Востока

- Всемирный фонд дикой природы России присоединился к Международному году лосося. Не секрет, что в бассейне Амура с тихоокеанскими лососями связаны достаточно серьёзные проблемы. Хотя выловы в прошлые годы были большими, нерестилища оставались незаполненными. В этом году вылов сократился, рыбопромышленники рекордов уже не ставят, а ситуация на нерестилищах остаётся плохой, - заявил директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов. - В первую очередь мы продолжим общественный мониторинг нерестилищ, который осуществляется в содружестве с ассоциацией коренных малочисленных народов, и посмотрим, каким образом сможем поддержать государственные структуры в плане усиления борьбы с браконьерством и контроля вылова рыбопромышленными предприятиями. Пока структуры, ответственные за это, на контакт идут неохотно, теруправление Росрыболовства - достаточно закрытая, консервативная структура, но надеемся, что на будущий год это несколько изменится.

Защита остро необходима и амурским осетровым, включая знаменитую калугу. Нужно прекратить браконьерство, выбив из-под него экономическую основу, и восстанавливать местообитания «царь-рыбы». Но пока на это нет денег.

- Хотя осетры входят в приоритеты различных международных организаций и есть понимание, что ситуация с осетровыми практически нигде в мире не улучшается, нам пока не удаётся найти финансирование на эту работу. Сюда нужны серьёзные деньги. Так называемую осетровую съёмку могут произвести только специализированные научные институты, - констатирует Осипов.

Уходящий, 2018 год Амурский филиал WWF России провёл не под рыбьим, а под птичьим знаком.

- Мы провели фронтальный учёт дальневосточного аиста практически по всему ареалу. Очень приятно, что к этой работе присоединились и наши китайские коллеги. Результаты неожиданные даже для нас самих: дальневосточный аист находится в очень хорошем состоянии. Популяция за последние 15 лет выросла по разным территориям в 1,5 - 2 раза. Выросла не только на территории России - аист восстановлен и в Японии, замечательную работу представили наши корейские коллеги. Потихоньку мы движемся к тому, чтобы вид сменил категорию редкости и перешёл из угрожаемых просто в редкие виды, - рассказал Пётр Осипов.

СПРАВКА «КП»

В 2019 году Всемирному фонду дикой природы (WWF) России исполнится 25 лет. За четверть века фонд осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России и вложил свыше 137 млн евро в сохранение природных богатств страны. Работа на Дальнем Востоке началась в 1994 году с помощи антибраконьерским бригадам Лазовского и Сихотэ-Алинского заповедников, инспекции «Тигр» и опергруппе Примкрайохотуправления, работавшей в бассейне Бикина. Среди задач Амурского филиала WWF России, базирующегося во Владивостоке, - сохранение редких видов животных (тигр, леопард, монгольский дзерен и др.), создание и поддержка особо охраняемых природных территорий (национальных парков, заповедников, заказников и др.), борьба с нелегальными рубками и развитие устойчивого лесопользования, сохранение пресноводных экосистем бассейна Амура. В Амурский экорегион входят территории Еврейской автономной и Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор WWF России Игорь Честин:

- Международный год лосося - важное и знаковое событие для природоохранных организаций как международного, так и национального уровня. Всемирный фонд природы России всецело поддерживает данную инициативу. Наша организация уже реализует ряд проектов по сохранению естественных местообитаний атлантического лосося на Кольском полуострове. Важным мы считаем сохранение и поддержание на достаточном уровне запасов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России.