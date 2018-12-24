2018-12-24T09:30:51+03:00
Общество

Работники оборонного завода из Владивостока попросили зарплату у Деда Мороза

В «Радиоприборе» введён режим внешнего управления; заводчане - нынешние и бывшие - надеются только на чудо
Денис Ширяков
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Дед Мороз принимает почту не только от детей, но и от трудящихся.Дед Мороз принимает почту не только от детей, но и от трудящихся.Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО
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В социальных сетях появилось письмо бывших работников оборонного завода «Радиоприбор», где они в отчаянии просят у Деда Мороза, чтобы им выплатили долги по зарплате. Задолженность копится несколько лет и достигла в сумме почти 400 миллионов рублей.

«Дорогой Дедушка Мороз! Мы, бывшие работники оборонного завода "Радиоприбор" из Владивостока, уже поняли, что никто кроме тебя не сможет нам помочь», - начинается текст обращения.

Рабочие рассказывают в письме, что за последние 4 года они успели обратиться во все инстанции. Также рабочие напоминают Деду Морозу, что они много раз выходили на митинги, пикеты и прочие акции, но в результате все их действия заканчивались исключительно обещаниями от властей о погашении долга по заработной плате.

Работники «Радиоприбора» надеются на чудо.

Работники «Радиоприбора» надеются на чудо.

Бывшие сотрудники Радиоприбора верят только в чудо.

«Пусть в новогоднюю ночь мы обнаружим, что нам пришёл весь долг по заработной плате, который составляет 340 млн рублей, который мы ждём уже четвёртый год!».

Под обращением подписались 20 бывших сотрудников завода, но ещё не вечер.

- Это письмо тиражируют все работники, кто в ладах с социальными сетями. Мы даже на заводе повесили текст обращения, пусть хоть Дедушка Мороз о нас позаботится, - рассказала участница акции бывший технолог цеха Елена.

С Еленой согласен и бывший слесарь Алексей. Он с иронией замечает, что Дед Мороз - это их последняя надежда:

- А кому ещё жаловаться? Всем писали четыре года, а толку? Сплошные отписки. Сейчас, по сути, идёт сокращения персонала - с людьми не продлевают трудовые соглашения. Решать нашу проблему никто не хочет.

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2018 года сумма задолженности предприятия перед 1203 бывшими сотрудниками составляет 371 миллионов 817 тысяч рублей. Сейчас на заводе введён режим внешнего управления, а имущество выставлено на торги. В феврале 2018-го Арбитражный суд Приморского края решил, что после продажи имущества вырученные деньги должны пойти на погашение задолженности по зарплатам уволенных работников.

СПРАВКА «КП»

В данный момент владивостокский завод «Радиоприбор» является филиалом Дубненского машиностроительного завода. Ранее предприятие вовсе прекратило работу и сократило 1500 работников. После открытия филиала на предприятии трудится 400 человек, преимущественно из старой гвардии.

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В очереди на первоочередное получение выплат оказалась группа бывших боссов завода. Имущество оценивается в 2 миллиарда рублей (подробности)

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